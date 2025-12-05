Có gì trong sản phẩm âm nhạc trở lại của Bảo Yến Rosie?

Ca khúc mới Bớt một lần ngốc mang đến diện mạo trưởng thành hơn, rõ nét hơn về định hướng nghệ thuật ca sĩ Bảo Yến Rosie đang theo đuổi sau nhiều năm rèn luyện kỹ năng và định hình cá tính.

Bảo Yến Rosie kết hợp với DT Tập Rap trong dự án mới

Tối 4-12, Bảo Yến Rosie chính thức ra mắt MV Bớt một lần ngốc đánh dấu sự trở lại đầy nghiêm túc trên đường đua âm nhạc. Ca khúc thuộc thể loại R&B do Mai Xuân Thứ sáng tác, được "đo ni đóng giày" cho chất giọng nhiều cảm xúc của Bảo Yến Rosie.

Bản phối mang tinh thần hiện đại của Drum7 và cảm xúc được tiết chế hợp lý, không sa đà vào bi lụy. Phần rap của DT Tập Rap là điểm nhấn nổi bật, mang đến sắc thái đối thoại mạnh mẽ và hiện đại, giúp cấu trúc bài hát trở nên đa chiều và cuốn hút hơn.

Bớt một lần ngốc khắc họa hành trình cảm xúc của một cô gái chìm trong những tổn thương nối tiếp từ tình yêu. Tình yêu trong ca khúc không phải điểm tựa, mà trở thành những lớp tổn thương khiến cô dần đánh mất chính mình. Phần rap của DT Tập Rap xuất hiện như một tiếng nói tỉnh táo từ bên ngoài, đóng vai trò như lời cảnh tỉnh, nhắc nhân vật chính bước khỏi vòng xoáy đau khổ và mở ra hy vọng về một tình yêu lành mạnh hơn.

Bảo Yến Rosie hát về tình yêu trong sản phẩm comeback

Thông điệp của MV phản ánh rõ nét hiện thực xã hội khi nhiều người trẻ đã và đang mắc kẹt trong những mối quan hệ thiếu lành mạnh mà không đủ can đảm rời đi. MV chứa đựng lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: đôi khi hành động dũng cảm nhất lại là buông bỏ, để yêu thương bản thân đúng cách và tìm lại sự bình yên xứng đáng thuộc về mình. Đây cũng là thông điệp mang tính chữa lành tích cực, phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay. Nhất là khi câu chuyện về sức khỏe tinh thần của người trẻ đang ngày càng được quan tâm.

Tính đến hiện tại, Bảo Yến Rosie đã ra mắt 4 MV.

TIỂU TÂN