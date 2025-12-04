Đồng Tháp khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 diễn ra từ ngày 3 đến 7-12 tại khu Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, với vị trí kết nối chiến lược giữa TPHCM và các tỉnh ĐBSCL, với hệ sinh thái đa dạng, sản vật phong phú, những làng nghề truyền thống, chợ nổi, cùng những ngôi nhà cổ trăm năm tuổi - trong đó có nhà cổ Ông Kiệt được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Cái Bè hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, văn hóa và cộng đồng.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại lễ khai mạc

Ngày 24-5-2017, Làng cổ Đông Hòa Hiệp được xếp hạng Di tích Kiến trúc - Nghệ thuật cấp quốc gia. Đây là niềm tự hào đồng thời là trách nhiệm để chúng ta tiếp tục giữ gìn, phát huy di sản quý báu, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Không gian trưng bày tại lễ hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp đã trở thành một sự kiện văn hóa thường niên đầy ý nghĩa, là minh chứng cho quyết tâm của Đồng Tháp trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Chúng tôi kỳ vọng rằng từ lễ hội này, Làng cổ Đông Hòa Hiệp sẽ tiếp tục là điểm đến lưu dấu những ấn tượng đẹp, là nơi du khách cảm nhận được hơi thở của miền quê miệt vườn trù phú, hiền hòa nhưng giàu bản sắc văn hóa con người của Đồng Tháp.

Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn hơn, nhiều hoạt động đặc sắc như: “Hành trình di sản” để khám phá tinh hoa văn hoá - du lịch làng cổ; Không gian ẩm thực “Tinh hoa miền Tây” với những món ngon dân dã mà đậm đà bản sắc; đắm mình trong chương trình nghệ thuật “Đêm dấu ấn Làng cổ Đông Hòa Hiệp”...

Nhà cổ Ông Kiệt

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Nhà cổ ông Kiệt

