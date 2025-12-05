Nhiều tác phẩm nghệ thuật về Bác chạm tới trái tim công chúng

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025 do Thành ủy TPHCM chỉ đạo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức, đã nhận được 314 tác phẩm tham dự ở nhiều thể loại. Theo đánh giá của Hội đồng chung khảo, nhiều tác phẩm đã thể hiện sự mới mẻ trong phương thức thể hiện, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nhân văn.

Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn

Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn (NXB Tổng hợp TPHCM, giải A lĩnh vực Báo chí - Xuất bản) là công trình nghiên cứu của nhóm tác giả do TS Đinh Quang Thành làm chủ biên.

Qua hơn 400 trang sách, các tác giả đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng mang tính soi đường, dẫn lối cho cách mạng Việt Nam trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, nhấn mạnh những luận điểm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với con đường phát triển của cách mạng Việt Nam có giá trị thực tiễn trong thời đại hiện nay.

Việc nhận diện, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch cũng được tác phẩm nêu ra và chỉ rõ, liên hệ với phương pháp đấu tranh, hiệu quả sự thực lịch sử chứng minh các giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, của lịch sử hào hùng của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao giải A lĩnh vực Báo chí - xuất bản (Khối chuyên nghiệp) cho loạt bài "Lòng dân thuận, việc khó cũng thành" của nhóm tác giả Thái Phương - Thu Hường (Báo Sài Gòn Giải Phóng) tại lễ trao giải, tối 4-12 Ảnh: VIỆT DŨNG

Loạt bài Lòng dân thuận, việc khó cũng thành của Báo SGGP (tác giả: Thái Thị Phương Thúy - Bùi Thị Thu Hường, giải A lĩnh vực Báo chí - Xuất bản) đã chuyển tải những câu chuyện, hành trình vận động người dân đồng thuận hiến đất, bàn giao mặt bằng để mở rộng đường, hẻm của cán bộ làm công tác dân vận. Nhờ sự đồng thuận ấy, nhiều con hẻm nhỏ, ngập nước, chật hẹp đã được mở rộng, nâng cấp giúp cải thiện hạ tầng, giao thông, môi trường sống; đời sống của cộng đồng được nâng lên.

Quan trọng hơn, loạt bài đã khắc họa rõ nét sức mạnh của “lòng dân” - một nguồn lực to lớn, vừa mang ý nghĩa về vật chất vừa mang giá trị tinh thần về tình đoàn kết, tương trợ, trách nhiệm cộng đồng.

Sân khấu: tôn vinh lực lượng vũ trang

Ở lĩnh vực sân khấu, vở kịch Đồng chí (tác giả: Lê Thu Hạnh, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu, âm nhạc: NSND Hồ Văn Thành, thiết kế sân khấu: NSND Doãn Bằng) đã vinh dự đoạt giải A lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật. Ra mắt năm 2024, vở ngay lập tức đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu TPHCM lần thứ 1 năm 2024.

Vở tiếp tục gây tiếng vang lớn, biểu diễn phục vụ hàng ngàn lượt khán giả trẻ, sinh viên, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh, công nhân viên chức, người lao động TPHCM…

Một cảnh trong vở kịch Đồng chí đoạt giải A lĩnh vực Văn học nghệ thuật Ảnh: THÚY BÌNH

Vở Đồng chí ngợi ca tình đồng chí thiêng liêng của những người lính bộ đội Cụ Hồ, từ thời chiến tranh gian khổ đến cả trong những ngày hòa bình. Trong vở diễn có nhiều khoảnh khắc xúc động, là hình ảnh những người cựu chiến binh trở về chiến trường xưa, cùng dâng nén hương lên anh linh những người đồng đội trẻ đã hy sinh; là tình yêu quê hương, lòng trung thành với đất nước; nỗi day dứt của người lính già vì những sai lầm của con trẻ...

Cũng với đề tài người lính, vở múa tình tiết Những chiến sĩ thời bình (kịch bản: Đặng Quang Luật, biên đạo: Nguyễn Thành Phát, âm nhạc: Nguyễn Tiến Thành) đã đoạt giải A lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật. Được Đoàn Văn công Quân khu 7 thực hiện, vở múa tái hiện cuộc chiến không tiếng súng của những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trẻ tuổi, mạnh mẽ và gan dạ khi đối mặt với biển lửa nhiều hiểm nguy để cứu người, dập tắt các đám cháy, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của cộng đồng.

Hiện tượng Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Từ những chuyến hành trình về nguồn, đến với các vùng biên giới, hải đảo… do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nảy sinh cảm hứng để lên ý tưởng, sáng tác nên ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (đoạt giải A lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật).

Với ca từ dung dị nhưng đầy xúc động hòa trong giai điệu hào hùng, ca khúc gửi gắm lòng biết ơn những chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, đồng thời như là lời khẳng định tinh thần tiếp nối của thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sau 2 năm, Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã trở thành một hiện tượng văn hóa nổi bật với hơn 7 tỷ lượt xem, nghe trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều tiết mục biểu diễn ca khúc đã khắc sâu trong lòng khán giả như phần thể hiện của 2 ca sĩ Đông Hùng - Võ Hạ Trâm tại sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hay tại concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” diễn ra dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ca sĩ Tùng Dương thể hiện ca khúc trước 50.000 khán giả ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã tạo nên làn sóng cảm xúc “bùng nổ” cho khán giả… Ca khúc cũng đã được chuyển thể qua tiếng Anh, Nga, Nhật… với mong muốn lan tỏa đến bạn bè thế giới thông điệp sâu sắc về khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Tối 4-12, tại Nhà hát Truyền hình HTV (Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025. Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM… Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh, đây là dịp để nhìn lại và tôn vinh những thành quả lao động sáng tạo đầy tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo và quần chúng nhân dân trong việc lan tỏa những giá trị cao đẹp từ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản… Đồng chí đề nghị các đơn vị trong thời gian tới cần chú trọng hơn nữa công tác quảng bá tác phẩm, đưa những tác phẩm hay, có giá trị đến gần hơn với công chúng... Có 115 tập thể và cá nhân có tác phẩm đoạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Giải khối chuyên nghiệp ở lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật có 3 giải A, gồm ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung); múa Những chiến sĩ thời bình (kịch bản Đặng Quang Luật, biên đạo Nguyễn Thành Phát); vở kịch Đồng chí (tác giả Lê Thu Hạnh, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu); lĩnh vực Báo chí - Xuất bản có 3 giải A, gồm loạt bài Lòng dân thuận, việc khó cũng thành (Báo Sài Gòn Giải Phóng); phim tài liệu Sáng mãi một niềm tin (Hãng phim truyền hình TFS - Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM); sách nghiên cứu Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn (Nhà xuất bản Tổng hợp). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 13 giải B, 19 giải C, 12 giải khuyến khích. Ở Giải khối phong trào, giải A trao cho 4 tác phẩm: Son sắt một niềm tin (hội họa, tác giả Trần Hồng Lĩnh), Ơn Bác muôn đời (vọng cổ, tác giả Phạm Thanh Bình), Ngày xương rồng nở hoa (văn xuôi, tác giả Trần Nguyễn Ngọc Phượng), Nhân dân Tân Bình học tập và làm theo Bác (thơ, nhiều tác giả). Ban tổ chức còn trao 7 giải B, 9 giải C, 15 giải khuyến khích. Giải quảng bá khối chuyên nghiệp trao 12 giải tập thể và 15 giải cá nhân cho Khối Văn học - Nghệ thuật; 2 giải tập thể và 1 giải cá nhân cho Khối Báo chí - Xuất bản.

THÚY BÌNH - HỒ SƠN - TIỂU TÂN