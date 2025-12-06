Chương trình nghệ thuật “Côn Đảo: Lung linh huyền tích - Ngời sáng tương lai”

Đây là một trong những hoạt động chính của Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 - Côn Đảo 2025. Chương trình do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phối hợp cùng Phòng Văn hóa đặc khu Côn Đảo thực hiện.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu cải lương, chương trình sẽ tái hiện lại những hình ảnh, giai thoại và giá trị nhân văn sâu sắc gắn liền với truyền thuyết về cuộc đời bà Phi Yến. Mỗi lời ca, điệu đàn, mỗi lớp diễn đều là lời nhắc nhớ về tinh thần trung hiếu - tiết nghĩa - nhân ái, những phẩm chất cao quý đã làm nên cốt cách của người phụ nữ Việt Nam.

Đây không chỉ là một hoạt động nghệ thuật, mà còn là một sự kiện văn hóa - tâm linh, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố tình yêu quê hương và khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối, giữ gìn giá trị di sản cha ông để lại. Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh Côn Đảo, vùng đất linh thiêng, chan hòa tình người, đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng thành 3 chương, gồm: Côn Sơn ca, Nơi huyền thoại bắt đầu, Hát về Côn Đảo hôm nay, lần lượt biểu diễn các tiết mục: liên khúc lý Côn Sơn ca, hoạt cảnh Côn Đảo - Chứng nhân lịch sử, ca cảnh Nỗi niềm oan khuất, Trọn đời trung trinh, Nơi huyền thoại bắt đầu, ca cổ - ca tài tử Bên ngôi miếu cổ, liên khúc tân cổ Hát về Côn Đảo hôm nay, Vang mãi khúc hát đảo thiêng.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSND Tấn Giao, các NSƯT Lê Tứ, Tâm Tâm, Thu Vân, NS Nguyễn Minh Trường, Lê Thanh Thảo, Điền Trung, Nhã Thy, Nhật Nguyên, Kim Tiến, Trọng Hiếu, Trúc Phương, Hùng Vương, Diệp Duy, Nguyễn Văn Mẹo, Hiền Linh, nhóm võ thuật Nguyễn Lâm…

THÚY BÌNH