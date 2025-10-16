Trốn thuế hơn 8 tỷ đồng, lãnh đạo Công ty Cổ phần Hải Vân Long bị khởi tố

Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố đối với 3 đối tượng thuộc Công ty Cổ phần Hải Vân Long về hành vi trốn thuế với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 lãnh đạo Công ty Cổ phẩn Hải Vân Long

Ngày 16-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Lê Ngọc Thảo (nguyên Giám đốc), Võ Văn Lý (Giám đốc) và Trần Phước Đường (Kế toán trưởng) của Công ty Cổ phần Hải Vân Long về hành vi “Trốn thuế”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn 2014–2017, Công ty Cổ phần Hải Vân Long đã ký kết và thực hiện 16 hợp đồng thi công các hạng mục công trình chung cư F-Home (số 16 Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng) với Công ty Cổ phần Lương Thực Đà Nẵng (chủ đầu tư).

Tổng giá trị hợp đồng và phụ lục gần 860 tỷ đồng; cùng một hợp đồng thi công công trình Trường Mầm non Sao Việt (số 67 Lê Quang Sung, Đà Nẵng) trị giá gần 18 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi các công trình hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2018, Công ty Hải Vân Long đã không xuất đầy đủ hóa đơn và không kê khai thuế theo quy định, dẫn đến hành vi trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA