Trung Quốc đưa vào hoạt động đài quan sát “hạt ma” lớn nhất thế giới

Trung Quốc vừa chính thức đưa vào hoạt động Đài quan sát Neutrino ngầm Giang Môn (JUNO) – cơ sở nghiên cứu hạt neutrino lớn nhất thế giới, đặt tại tỉnh Quảng Đông.

JUNO tọa lạc ở độ sâu 700m dưới lòng đất tại thành phố Giang Môn, được thiết kế với quả cầu acrylic khổng lồ rộng 35m, chứa 20.000 tấn chất lỏng phát quang, bao quanh là hồ nước sâu 44m – tạo nên môi trường lý tưởng để phát hiện và nghiên cứu hạt neutrino (thường gọi là “hạt ma”).

Dự án có sự tham gia của hơn 700 nhà khoa học đến từ 74 viện nghiên cứu của 17 quốc gia. Đây là đài quan sát đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt nhằm nghiên cứu neutrino với độ chính xác cao, do Viện Vật lý năng lượng cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc điều hành.

Neutrino là một trong 12 hạt cơ bản cấu tạo vật chất, không mang điện tích, gần như không có khối lượng và di chuyển gần bằng tốc độ ánh sáng. JUNO sẽ phát hiện neutrino từ nhiều nguồn, bao gồm Mặt trời, khí quyển, siêu tân tinh và đặc biệt từ hai nhà máy điện hạt nhân Taishan và Yangjiang, cách khu đài khoảng 53km.

Việc JUNO đi vào hoạt động sau hơn một thập niên chuẩn bị và xây dựng được kỳ vọng sẽ mở ra những bước đột phá trong lĩnh vực vật lý hạt, giúp giải mã những câu hỏi nền tảng về bản chất vật chất và nguồn gốc vũ trụ.

