Trung Quốc tổ chức duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít

Nghi thức bắn đại bác tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 3-9. Ảnh: THX

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tri ân sự cống hiến của các cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu, cũng như sự ủng hộ của bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường cùng 25 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước cũng tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Bắc Kinh.

Chỉ rõ lịch sử mang theo quá khứ và cũng soi sáng tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc cho rằng trong thời đại mới và hành trình mới hiện nay, nhân dân các dân tộc trên cả nước Trung Quốc kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy toàn diện công cuộc xây dựng một quốc gia hùng mạnh, thực hiện sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp cao quý vì hòa bình và phát triển của nhân loại.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm Ảnh THX

Tiếp đó, cuộc duyệt binh quy mô lớn diễn ra với sự tham gia của nhiều loại vũ khí hiện đại trong biên chế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân duyệt đội hình tại lễ duyệt binh bao gồm 45 khối đội hình tập trung dọc đường Trường An.

Nghi thức thượng cờ tại lễ kỷ niệm Ảnh: THX

Tham gia duyệt binh bao gồm các nhóm tác chiến trên bộ, tác chiến trên biển, tác chiến phòng không và chống tên lửa, tác chiến thông tin, tác chiến không người lái, hỗ trợ hậu cần và trang thiết bị, và tấn công chiến lược…

Binh chủng pháo binh bắn đại bác chào mừng. Ảnh: THX

Trong phần diễu binh, các khối đội hình lần lượt qua Quảng trường Thiên An Môn theo thứ tự đội hộ tống cờ trên không, khối đi bộ, khối cờ chiến đấu, khối khí tài quân sự và đội bay trên không. Các khối trang thiết bị, khí tài được tổ chức đội hình liên hợp thực chiến, các đội hình máy bay cơ bản, một số khí tài chiến lược quan trọng, tấn công siêu chính xác, trang thiết bị không người lái và chống không người lái của các căn cứ Hải – Lục – Không quân lần đầu tiên ra mắt công chúng. Tại lễ duyệt binh, Trung Quốc cũng giới thiệu nhiều loại vũ khí khí tài hiện đại:

Tên lửa đạn đạo DF-26D: Tên lửa đạn đạo tầm trung di động đất đối đất, đôi khi được các nhà quan sát Mỹ gọi là "Sát thủ Guam", với tầm bắn 4.000km, tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu xa hơn Trung Quốc, bao gồm cả các căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam.

Tên lửa đạn đạo tầm trung di động đất đối đất. Nguồn: CCTV

Tên lửa YJ-17 và tên lửa chống hạm: Trung Quốc thường sử dụng ký hiệu "YJ" cho tên lửa chống hạm, vì vậy người ta tin rằng YJ-17 là phiên bản mới của DF-17, một tên lửa đạn đạo tầm trung được trang bị đầu đạn lướt siêu thanh. Kết hợp với các tên lửa chống hạm khác trong cuộc duyệt binh, tất cả đều có khả năng được phóng từ các tàu chiến thuộc hạm đội hải quân lớn nhất thế giới của Trung Quốc.

Máy bay không người lái và "phi công trung thành": Trung Quốc có thể trở thành quốc gia đầu tiên triển khai máy bay không người lái "phi công trung thành". Phi công trung thành bay dưới sự chỉ huy của máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom có ​​người lái, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và có thể đảm nhiệm các vai trò bao gồm trinh sát tiền phương, gây nhiễu điện tử, mồi bẫy, hoặc có thể là một phương tiện không kích, mang theo tên lửa hoặc bom.

Laser phòng không: Trung Quốc trình làng một hệ thống laser gắn trên một chiếc xe tải dài tám bánh, có thể chứa thêm năng lượng điện cần thiết để giải quyết vấn đề công suất thấp của các loại vũ khí laser trước đây. Laser thuộc nhóm "vũ khí năng lượng định hướng". Những vũ khí này dựa vào năng lượng điện từ để vô hiệu hóa mục tiêu bằng nhiệt, phá vỡ hệ thống điện bên trong, hoặc làm mù các cảm biến như quang học và radar.

Tàu ngầm không người lái: Tại lễ duyệt binh kỷ niệm, Trung Quốc giới thiệu tàu ngầm không người lái siêu lớn (XLUUV), một lĩnh vực tác chiến trên biển mà Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới, ít nhất là về số lượng.

Vũ khí Laser thế hệ mới của Trung Quốc. Nguồn: CCTV

Đây là cuộc duyệt binh đầu tiên thúc đẩy toàn diện công cuộc hiện đại hóa đặc sắc Trung Quốc bước vào hành trình mới, đồng thời là diện mạo hoàn toàn mới của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc khi đang nỗ lực hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập.

VIỆT LÊ