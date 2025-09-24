Thế giới

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố, Bắc Kinh sẽ không tìm kiếm thêm cơ chế ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong tiến trình đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Các đại biểu tán thành phát biểu của Thủ tướng Lý Cường. Ảnh được Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đăng trên trang X
Các đại biểu tán thành phát biểu của Thủ tướng Lý Cường. Ảnh được Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đăng trên trang X

Tân Hoa xã ngày 24-9 dẫn phát biểu của Thủ tướng Lý Cường tại cuộc họp cấp cao bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 80 nhấn mạnh nền kinh tế số hai thế giới đang hành xử như “một nước lớn đang phát triển có trách nhiệm”.
Các thỏa thuận WTO hiện hành cho phép các nước đang phát triển được hưởng quyền lợi ưu tiên như thời gian dài hơn để thực hiện cam kết và các biện pháp mở rộng cơ hội thương mại.

Tuy nhiên, một số nước giàu cho rằng nên dừng coi Trung Quốc là nước đang phát triển, vốn là việc mà các quốc gia tự quyết định. Washington nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh từ bỏ ưu đãi này.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh được Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đăng trên trang X

Trên mạng xã hội, Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala dẫn lời Thủ tướng Lý Cường khẳng định: “Trung Quốc sẽ không còn được hưởng cơ chế Ưu đãi đặc biệt và khác biệt trong các thỏa thuận WTO mới”. Bà gọi đây là “tin tức quan trọng, then chốt đối với tiến trình cải cách WTO” và là thành quả của nhiều năm nỗ lực.

