Truy nã cựu Chủ tịch HĐQT một ngân hàng

Ông Nguyễn Thế Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an truy nã về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". 

Tối 19-9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 6 và một số đơn vị liên quan.

5730.jpg
Hình ảnh bị can Nguyễn Thế Bình

Quá trình điều tra vụ án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã ngày 13-9-2025 đối với ông Nguyễn Thế Bình (cựu Chủ tịch HĐQT Agribank) về tội danh trên.

Trước khi bị khởi tố, ông Bình sinh sống tại Chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu bị can Nguyễn Thế Bình ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Nguyễn Thế Bình không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho hay, nếu phát hiện bị can Nguyễn Thế Bình đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho cục để phối hợp tiếp nhận.

