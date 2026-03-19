Truy nã đối tượng “khủng bố” tại Đắk Lắk

Ngày 19-3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1958, ngụ TPHCM) với tội danh "khủng bố".

Chân dung đối tượng Nguyễn Đình Thắng

đối tượng Nguyễn Đình Thắng có liên quan đến vụ án “khủng bố” xảy ra vào ngày 11-6-2023 tại tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bị can Nguyễn Đình Thắng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Đình Thắng đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Đình Thắng phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; điện thoại: 0694389133.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục

