Khánh Hòa: Một Đại úy công an hy sinh khi truy quét cát tặc

Ngày 21-3, lãnh đạo xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, một cán bộ công an của xã đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ truy quét cát tặc.

Sông Cái đoạn qua thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm
Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 40 cùng ngày, hai cán bộ Công an xã Diên Lâm là Đại úy N.X.H. (SN 1993) và Đại úy N.N.H. (SN 1995) tổ chức trinh sát, nắm tình hình hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3.

Tại đây, tổ công tác phát hiện một bè neo sát bờ có dấu hiệu khai thác cát trái phép. Khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng điều khiển bè ra giữa sông để bỏ chạy. Trong lúc tiếp cận, giữ phương tiện vi phạm giữa dòng nước chảy xiết, Đại úy N.X.H. không may bị đuối nước và mất tích.

Ngay sau đó, các lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến sáng cùng ngày, thi thể Đại úy N.X.H. được tìm thấy.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

HIẾU GIANG

