Khởi tố chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”

Sáng 25-10, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt giữ đối tượng Lê Anh Điệp, là chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM tống đạt các quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Điệp

Công an TPHCM xác định Lê Anh Điệp (sinh năm 1995, thường trú tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) là người tạo lập, quản lý tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”.

Theo điều tra, xuất phát từ động cơ nhằm “câu view”, “câu like” trên mạng xã hội Tiktok để nổi tiếng, Lê Anh Điệp đã đăng tải các clip trên mạng xã hội này.

Các clip do Lê Anh Điệp đăng tải có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt các tỉnh phía Bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đáng chú ý, trong các clip đó, đối tượng còn dùng những ngôn từ miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam. Hành vi này gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ và sự lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Theo kết luận giám định của cơ quan điều tra xác định, các clip do Điệp đăng tải trên mạng Tiktok có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc theo điểm c, khoản 1, Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018; “Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác” theo điểm a, khoản 3, Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM lấy lời khai Lê Anh Điệp

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội văn minh, đúng pháp luật; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG