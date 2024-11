Truy tố cựu Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Trần Thị Bình Minh

Ngày 18-11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 13 bị can về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong đó, bị can Hoàng Minh Bá (Giám đốc Công ty T.S.T), Đinh Minh Hiệp, Phạm Tấn Kiên (cựu Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án, bị can Trần Thị Bình Minh (cựu Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM) và Phan Tất Thắng (cựu Phó trưởng Phòng Kinh tế Sở KH-ĐT TPHCM) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2016 - 2018, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao và Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao được UBND TPHCM giao triển khai, thực hiện đấu thầu dự án đầu tư nâng cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm sản phẩm vi cơ điện tử TPHCM và dự án hệ thống trang thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ công tác bảo tồn, lai tạo, phát triển nguồn giống nấm phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường thành phố.

Kết quả điều tra xác định, bị can Hoàng Minh Bá đã sử dụng các công ty do vợ chồng bị can này thành lập làm “quân xanh”, chỉ đạo nhân viên cấp dưới hợp thức hồ sơ dự thầu; thông đồng với một số cá nhân thuộc chủ đầu tư; gặp và nhờ một số cá nhân thuộc Sở KH-ĐT TPHCM để Công ty T.S.T do bị can Bá làm giám đốc trúng 2 gói thầu mua sắm thiết bị của 2 dự án Nấm và Mems với tổng trị giá hơn 159 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, bị can Trần Thị Bình Minh bị cáo buộc, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao vì vụ lợi mà ký các quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt dự toán dự án Mems và dự án Nấm không đúng với quy định của pháp luật.

Hành vi của bị can Minh dẫn đến hậu quả Công ty T.S.T của Hoàng Minh Bá tham dự thầu và trúng thầu tại 2 dự án Mems và Nấm theo danh mục thiết bị và giá mà bị can Bá đã thống nhất trước với các chủ đầu tư, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 39 tỷ đồng. Bị can Trần Thị Bình Minh được hưởng lợi 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị can Phan Tất Thắng bị cáo buộc, khi thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích đã ký các báo cáo thẩm định trái với các quy định pháp luật, để bị can Trần Thị Bình Minh ký các quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt dự toán dự án Mems và dự án Nấm trái quy định, gây thiệt hại hơn 39 tỷ đồng, bị can Thắng được hưởng lợi 350 triệu đồng.

