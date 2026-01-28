Truyền hình, gameshow lên màn ảnh rộng

Running Man Việt Nam mùa 3 khép lại bằng một cái kết chưa có tiền lệ: được dựng thành phiên bản chiếu rạp với nhan đề Running Man Vietnam: Con rối tự do. Đây là lần đầu tiên một chương trình truyền hình thực tế có phiên bản chiếu rạp - nước đi táo bạo và mới mẻ của đơn vị sản xuất.

Hơn 17 tỷ đồng doanh thu chỉ trong 3 ngày đầu công chiếu (từ 23 đến 25-1) là con số mơ ước với không ít dự án điện ảnh Việt, đặc biệt trong bối cảnh thị trường rạp chiếu phim đang ở giai đoạn trầm lắng. Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở doanh thu, mà cho thấy nếu được đầu tư bài bản, có chiến lược phát hành rõ ràng và sở hữu cộng đồng người hâm mộ đủ lớn, gameshow hay truyền hình thực tế hoàn toàn có thể bước ra khỏi khung sóng quen thuộc để chinh phục màn ảnh rộng.

Thực tế, trong một thời gian khá dài, đầu ra gần như duy nhất của các chương trình truyền hình thực tế vẫn là phát sóng trên truyền hình. Tuy nhiên, khi mạng xã hội bùng nổ và các nền tảng số mới ra đời, buộc các nhà sản xuất phải thay đổi tư duy. Các phiên bản mở rộng, hậu trường độc quyền, livestream tương tác… lần lượt ra đời, giúp khán giả tiếp cận nội dung linh hoạt hơn, đồng thời gia tăng giá trị cho sản phẩm gốc.

Đặc biệt, bên cạnh các liveshow “ăn theo” sức nóng, nhiều chương trình cũng ra mắt phiên bản điện ảnh chiếu rạp dưới hình thức phim tài liệu âm nhạc như: Mưa lửa - Anh trai vượt ngàn chông gai movie; Anh trai “say hi”: Kẻ phản diện tạo nên người hùng… Những con số doanh thu hàng chục tỷ đồng là minh chứng cho thấy khán giả sẵn sàng trả tiền cho những trải nghiệm quen thuộc nhưng được “nâng cấp” về mặt cảm xúc và không gian thưởng thức.

Việc đưa nội dung truyền hình, gameshow hay các chương trình mang tính giải trí đại chúng lên màn ảnh rộng sẽ không còn là hiện tượng đơn lẻ. Nếu được khai thác đúng cách, nó sẽ mở cơ hội giúp các nhà sản xuất Việt Nam đa dạng hóa đầu ra, giảm rủi ro và góp phần làm mới hệ sinh thái điện ảnh - truyền hình.

HẢI DUY