"Truyện tuyển cho em": Khu vườn văn chương cho thiếu nhi

Truyện tuyển cho em là ấn phẩm đặc biệt ra mắt nhân dịp kỷ niệm 45 năm của NXB Trẻ (24-3-1981 - 24-3-2026), chọn lọc các truyện hay dành cho thiếu nhi.

Với sự góp mặt của 35 tác giả, cuốn sách gây ấn tượng với nội dung phong phú, thiết kế khổ lớn, minh họa màu bắt mắt giúp các em có trải nghiệm đầy hứng khởi. Ở tập sách này, các em thiếu nhi sẽ có một chuyến chu du qua nhiều khoảng thời gian, nhiều không gian, nhiều vùng miền đặc sắc và độc đáo.

Các độc giả sẽ gặp gỡ những nhà văn thành danh với những tác phẩm đậm văn hóa đặc trưng và những cây bút đương thời đầy hứa hẹn.

Những câu chuyện về những con người và nhiều vùng quê trên cả nước sẽ bồi đắp cho các em cái nhìn bao dung và thân thiện. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Mỗi truyện dù dài hay ngắn, dù cũ hay mới, xưa hay nay, đều là mảnh đất gieo trồng nhân cách, đạo đức tốt đẹp cho các em.

Ấn phẩm được minh họa màu bắt mắt, mang tính thuần Việt. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Nhờ sự đa dạng về tác giả, mỗi câu chuyện trong tuyển tập này lấy bối cảnh từ nhiều vùng miền khác nhau trên khắp mảnh đất hình chữ S xinh đẹp, mở ra cho bạn đọc thiếu nhi lẫn trưởng thành nhiều bất ngờ ngạc nhiên.

Truyện tuyển cho em được phát hành đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thành lập NXB Trẻ, là một lời tri ân gửi đến những người yêu văn chương, những tác giả, họa sĩ đã luôn thắp lửa cho văn học thiếu nhi và là món quà ngọt ngào gửi đến những độc giả nhí.

QUỲNH YÊN