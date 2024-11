T&T Group và Ngân hàng SHB đồng hành cùng Bộ Công an xây nhà và điểm trường cho địa phương thiệt hại bởi lũ

Với tâm niệm “đóng góp cho xã hội là một phần bổn phận và là vinh dự của doanh nghiệp”, cùng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay chia sẻ và ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra, T&T Group và Ngân hàng SHB đã đồng hành cùng Bộ Công an trong chương trình triển khai xây dựng 150 căn nhà cho người dân và xây dựng 1 điểm trường cho con em đồng bào miền núi.

Ngày 8-11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã làm việc việc trực tuyến với công an một số địa phương về tổ chức triển khai xây dựng, trao tặng nhà cho các hộ dân và điểm trường ở các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Công an, với mong muốn đóng góp một phần nguồn lực giúp người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ, có nơi ở an toàn, vững chắc và sớm ổn định cuộc sống, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB đã quyết định đồng hành cùng Bộ Công an và công an các địa phương xây dựng 150 căn nhà cho người dân và 1 điểm trường cho con em đồng bào miền núi. Các địa phương được hỗ trợ là các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ như: Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên…

Đại diện Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng ủng hộ lực lượng CAND xây nhà cho các hộ dân và điểm trường ở các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an cho biết, thời gian qua, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt diện rộng, hỏa hoạn nghiêm trọng tại các địa phương. Những thiên tai này đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản nhân dân, ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội.

Trước những thiệt hại to lớn đó, Bộ Công an đã khẩn trương triển khai các dự án xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại. Với tinh thần 3 cùng: “Cùng thực hiện, cùng chứng kiến, cùng sẻ chia”, công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện và hoàn thành rất sớm để bàn giao nhà cho bà con có chỗ ở an toàn, thuận tiện, sớm ổn định cuộc sống.

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai chương trình hỗ trợ xây nhà cho người dân từ tháng 7-2024

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh: “Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB có quyết tâm rất lớn, đó là chung sức cùng với lực lượng CAND ở các tỉnh. Chúng ta sẽ làm tốt việc đảm bảo đời sống cho bà con; phục vụ tốt cho công tác dạy học và học tập của các thầy cô giáo, các học trò, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi”.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Mai Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group cho biết, việc lực lượng CAND xây nhà cho bà con là hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện truyền thống “đoàn kết, tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. “T&T Group và Ngân hàng SHB luôn mong muốn được đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ nói chung, Bộ Công an và công an các địa phương nói riêng trong các chương trình an sinh xã hội, để mang lại ý nghĩa tích cực cho xã hội, cộng đồng”, ông Mai Xuân Sơn chia sẻ.

Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp gây ra những hậu quả nặng nề, Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Tập đoàn T&T Group càng ý thức rõ hơn trách nhiệm xã hội của mình. Vừa qua, thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ Việt Nam các địa phương, T&T Group, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ 20 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các địa phương sớm khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống sau bão lũ.

Từ cuối tháng 9-2024 đến nay, để nhanh chóng cụ thể hóa nguồn lực ủng hộ này, đoàn công tác của các doanh nghiệp đã phối hợp với MTTQ các địa phương trực tiếp đi khảo sát, lên kế hoạch phân bổ cũng như trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí ủng hộ đến đúng đối tượng, địa chỉ cần hỗ trợ.

Với triết lý “Phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội”, đồng thời quán triệt tinh thần của Chủ tịch Điều hành Đỗ Quang Hiển: “Đóng góp cho xã hội là một phần bổn phận và là vinh dự của doanh nghiệp”, nhiều năm qua, T&T Group đã không ngừng lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để hướng tới một tương lai tốt đẹp, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ các tỉnh thành, T&T Group, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ những người nghèo, người yếu thế trong xã hội; xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát tại nhiều tỉnh miền núi, biên giới…

Đáng kể nhất là chương trình trao tặng 1.000 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo, người có công của tỉnh Hà Giang với tổng kinh phí 60 tỷ đồng; ủng hộ 25 tỷ đồng xóa nhà tạm, xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên…