Từ 15-8, tài xế chở trẻ em không có ghế an toàn sẽ bị phạt cảnh cáo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Từ 15-8, phạt cảnh cáo ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn phù hợp. Ảnh minh họa

Một trong các nội dung đáng chú ý của nghị định là bổ sung quy định về xử phạt hành vi chở trẻ em trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn. Theo đó, phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách).

Nghị định cũng nghiêm cấm bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp ô tô chỉ có một hàng ghế.

Đồng thời, Nghị định 238/2026/NĐ-CP bỏ quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với lái xe ô tô chở trẻ em không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định (cảnh cáo là mức nhẹ nhất trong xử phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực giao thông, sau đó đến phạt tiền, tịch thu phương tiện - PV).

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định việc xử phạt vi phạm quy định liên quan đến biển số xe theo hướng bổ sung phạt đối với hành vi điều khiển xe gắn biển số sử dụng vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện biển số của các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Cụ thể, phạt tiền 20 - 26 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe; sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP bổ sung quy định về việc xử phạt đối với lái xe kinh doanh vận tải từ 8 chỗ trở lên không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách. Theo đó, phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với lái xe điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách hoặc có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách nhưng không có tác dụng trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách lắp trên xe ô tô.

Bên cạnh đó, Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng bổ sung hình phạt đối với xe vận tải nội bộ không lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định (theo quy định hiện hành tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, chỉ áp dụng hình phạt này đối với xe kinh doanh vận tải hành khách).

Nghị định 238/2026/NĐ-CP cũng quy định việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe ô tô đầu kéo), xe vận tải nội bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2028; xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2029 và theo quy định của pháp luật về thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2026.

LÂM NGUYÊN