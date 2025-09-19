Từ 2026, xử lý vi phạm giao thông phải có dữ liệu hình ảnh

Cảnh sát giao thông khi dừng tại một điểm để kiểm soát phải sử dụng máy quay đeo trên người hoặc bố trí máy quay ghi nhận lại toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý.

Cảnh sát giao thông cho người vi phạm xem lại hình ảnh

Chiều 19-9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, liên quan tới kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vừa có yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc thực hiện các công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, cảnh sát giao thông tập trung tuần tra cơ động, khi dừng tại một điểm để kiểm soát phải sử dụng máy quay đeo trên người (camera body) hoặc bố trí máy quay ghi nhận lại toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý, dữ liệu của máy quay phải được lưu giữ đúng quy định.

cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm soát đảm bảo các yêu cầu: khi có thông tin phản ánh vi phạm đến các số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cảnh sát giao thông; khi có kế hoạch tổng kiểm soát hoặc khi có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác; khi thực hiện các chuyên đề về quá tải, chở quá số người quy định, kiểm soát, xử lý nồng độ cồn, ma túy…

Đáng chú ý, đối với các tổ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tiết, chỉ huy tại các nút giao thông, lực lượng chỉ tập trung hướng dẫn, phân luồng để đảm bảo an toàn, thông suốt, tuyệt đối không được dừng phương tiện để kiểm soát, xử lý vi phạm.

Sau giờ cao điểm, các tổ này sẽ tuần lưu, ghi nhận vi phạm để xử lý theo hình thức “phạt nguội”. Nếu tại nút giao phát sinh tình hình phức tạp, sẽ bố trí lực lượng riêng chuyên trách xử lý vi phạm.

Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông địa phương sẽ công khai thông tin về việc dừng xe kiểm soát, bố trí lực lượng chỉ huy giao thông, cũng như việc sử dụng camera trong tuần tra, xử lý vi phạm.

Trước mắt, các nội dung này sẽ được áp dụng sớm trên hệ thống cao tốc để tạo sự minh bạch, đồng thuận của người dân.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cũng thông tin, từ đầu năm 2026, mọi hành vi vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy (nếu không được phát hiện trực tiếp bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hay camera) thì trước khi xử lý, bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ ra quyết định xử phạt.

ĐỖ TRUNG