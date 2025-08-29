Chấn chỉnh tình trạng vi phạm giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua Đồng Tháp

Ghi nhận của PV Báo SGGP, tình trạng vi phạm giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, nhiều nhất là đoạn trước Khu Công nghiệp Tân Hương và trước Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (tỉnh Tiền Giang trước đây, nay là Đồng Tháp). Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: lưu thông ngược chiều; chở quá số người quy định; không đội nón bảo hiểm; chạy quá tốc độ; chuyển làn và rẽ ngang thiếu quan sát… Người vi phạm chủ yếu là công nhân, người lao động.

Bên cạnh đó, dọc tuyến quốc lộ 1A qua các khu vực trên tồn tại rất nhiều xe đẩy, hàng rong tụ tập, buôn bán lấn chiếm lề đường; nhiều trường hợp còn bày bán hàng hóa tràn xuống lòng đường gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện qua lại.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền luật giao thông đến công nhân Khu công nghiệp Tân Hương

Bà Thanh, nhà đối diện khu công nghiệp Tân Hương, cho biết: “Xe hàng rong bán dưới lòng đường, người đi bộ, xe máy phải di chuyển lấn qua làn ô tô. Trong khi đó, nhiều phương tiện qua lại khu vực này, nhất là công nhân lại thiếu quan sát, phóng nhanh, vượt ẩu nên tai nạn, va quẹt xảy ra như cơm bữa”. Theo bà Thanh, ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông của nhiều công nhân trong khu công nghiệp rất kém, một số trường hợp đem theo nón bảo hiểm nhưng không đội, chỉ treo hờ trên xe, khi thấy có cảnh sát giao thông đứng chốt mới đội.

Trao đổi với PV Báo SGGP về tình trạng trên, Thượng tá Thái Viết Vũ, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết, đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp để chuyển hóa các “điểm nóng” ùn tắc, tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, nhất là đoạn trước Khu công nghiệp Tân Hương. Cụ thể, đơn vị phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp Tân Hương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành luật giao thông cho công nhân; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, xử phạt nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường để mua bán, gây cản trở giao thông quanh khu công nghiệp. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh cũng lập chốt, tăng cường cán bộ, chiến sĩ chốt chặn, tuần tra để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông.

Thượng tá Thái Viết Vũ thông tin, từ đầu năm 2025 đến giữa tháng 7-2025, trên quốc lộ 1A qua các khu vực nêu trên, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt 3.000 trường hợp vi phạm với các lỗi chủ yếu như: lưu thông ngược chiều, sai làn; không có giấy phép lái xe; không đội nón bảo hiểm; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Từ ngày 25-8, Công an tỉnh Đồng Tháp đã lắp đặt và đưa vào khai thác 17 camera thông minh để nâng cao khả năng phát hiện, xử lý hiệu quả các trường hợp vi phạm giao thông trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phương. Các camera được bố trí tập trung tại 3 khu vực có mật độ phương tiện cao và thường xuyên xảy ra vi phạm: tại Km 1955+700m trên quốc lộ 1 (ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương); tại Km 1983+300m trên quốc lộ 1 (ấp Thới, xã Bình Trưng); tại khu vực trạm thu phí cầu Mỹ Thuận cũ ở Km 2026+600m (ấp Bình, xã An Hữu).

NGỌC PHÚC