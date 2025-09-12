Hà Nội: Cao điểm kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự an toàn giao thông

Từ ngày 12-9, Công an TP Hà Nội triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn.

Việc triển khai kế hoạch trên để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Sáng 12-9, trên địa bàn TP Hà Nội, cảnh sát giao thông lập nhiều chốt kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: GIA KHÁNH

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an các xã, phường tại Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân, tập trung xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như điều khiển xe không có giấy phép lái xe, không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chạy dàn hàng ngang, đi ngược chiều, bấm còi, rú ga...

Theo cơ quan chức năng, song song với công tác xử lý, đơn vị cảnh sát giao thông sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, xây dựng và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; ký cam kết giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường về việc không vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo Công an TP Hà Nội, việc kiểm tra, xử lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học mới, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.

Cùng với việc xử lý với các em trực tiếp vi phạm, cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng khác làm rõ trách nhiệm của chủ xe trong trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và xử lý nghiêm theo quy định.

Danh sách học sinh vi phạm sẽ được tập hợp, thông báo đến cơ sở giáo dục để phối hợp xử lý.

