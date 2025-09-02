Tự hào Tổ quốc cùng "Việt Nam trang sử lẫy lừng"

Ca khúc Việt Nam trang sử lẫy lừng đánh dấu sự bắt tay của 4 nghệ sĩ Anh Bằng, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Đông Triều, Đoàn Đại Hòa. Đó là một tác phẩm mang đậm tinh thần dân tộc, ra mắt đúng dịp người dân cả nước đang rộn ràng trong ngày lễ lớn của đất nước.

MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng"

MV Việt Nam trang sử lẫy lừng là sản phẩm âm nhạc ý nghĩa do ê kíp Văn Nguyễn Entertainment thực hiện, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025). Đây là sáng tác mới nhất của nhạc sĩ - ca sĩ Bằng Anh, được nhạc sĩ - ca sĩ Đông Triều đảm nhận phần hòa âm, thu âm tại Duy Thanh Studio.

Việt Nam trang sử lẫy lừng được viết nên từ tấm lòng của các nghệ sĩ và khẳng định niềm tự hào dân tộc thiêng liêng. Các nghệ sĩ Anh Bằng, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Đông Triều và Đoàn Đại Hòa đã hòa giọng, hát vang, tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ truyền tải trọn vẹn tinh thần của lịch sử oai hùng, hiện tại vững vàng và tương lai ngời sáng.

Các nghệ sĩ hòa giọng ca khúc "Việt Nam trang sử lẫy lừng"

Trong MV, cùng với những thước phim về lễ diễu binh, diễu hành, các buổi tập của chiến sĩ... còn có nhiều cảnh quay và hình ảnh khắp mọi miền Tổ quốc, từ núi cao đến biển đảo, từ thành thị đến đồng bằng. Tất cả đều hiện lên rất hùng vĩ, đầy cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Nhạc sĩ Bằng Anh cho biết, trong không khí chào mừng đại lễ, cộng hưởng với bước chuyển mình của đất nước, anh cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực lớn từ con người, mọi hướng. Do đó anh và các nghệ sĩ nỗ lực thực hiện MV chỉ trong 3 ngày.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ: “Các nghệ sĩ chung sức chung lòng thực hiện MV vì tình yêu Tổ quốc và vì quý trọng tài năng, nhiệt huyết từ tác phẩm của nhạc sĩ Bằng Anh - người nghệ sĩ nhiều năm cống hiến và là thầy của thế hệ học trò Nhạc viện TPHCM. Tác phẩm là những lời ca đẹp, đầy tự hào, là món quà tặng khán giả trong ngày hội non sông. Âm nhạc vốn có sức mạnh kết nối tinh thần mạnh mẽ để bao trái tim yêu nước hát vang lên, tạo sự gắn kết cộng đồng”.

Những hình ảnh đẹp, hùng vĩ của Tổ quốc trong MV

Các nghệ sĩ thực hiện MV chỉ trong 3 ngày

Với hai giọng ca trẻ Nguyễn Đông Triều, Đoàn Đại Hòa đây là cột mốc hợp tác cùng tạo nên tác phẩm ý nghĩa trong dòng nhạc cách mạng ngợi ca Tổ quốc.

Ca sĩ Đoàn Đại Hòa xúc động: “Tôi luôn ghi nhớ công ơn những người đi trước, cố gắng lan tỏa tình yêu nước qua từng ca khúc bản thân thể hiện, như ca khúc Việt Nam trang sử lẫy lừng”.

“Việt Nam trang sử lẫy lừng là lời tri ân sâu sắc, thể hiện tấm lòng của nghệ sĩ TPHCM đến các thế hệ cha anh. Qua đó, gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình dựng xây đất nước. Trong nhịp đập chung của triệu trái tim người Việt hôm nay, âm nhạc đang tạo ra rất nhiều những điều diệu kỳ. Diệu kỳ nhất đó là tạo vòng tay lớn của cộng đồng chính từ niềm tự hào nguồn cội, lòng biết ơn, tinh thần đồng hành cùng đất nước, nhân dân”. - Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM -

TIỂU TÂN