Đưa sách tranh Việt xuất ngoại

Sau những hoạt động nhằm truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường đến cộng đồng, giờ đây, Nguyễn Hữu Quỳnh Hương (sinh năm 1997, hiện sống tại xã Ngãi Giao, TPHCM) tập trung vào thực hiện những ấn phẩm sách tranh sáng tạo bởi tác giả Việt và đang nỗ lực mang những ấn phẩm này giới thiệu ra nước ngoài.

Thành quả ngọt ngào

Gặp lại Nguyễn Hữu Quỳnh Hương trong vai trò mới - sáng lập Slowbooks, thấy cô vẫn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Thực ra, Quỳnh Hương không phải là cái tên xa lạ trong cộng đồng xuất bản. Cô là tác giả của nhiều ấn phẩm như: Sống xanh trước khi sống nhanh (2020), Thở giữa rừng người (2021). Đặc biệt, vào năm 2021, Quỳnh Hương ra mắt bộ sách tranh Hít hà mùi đất nước, được trao giải B Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 6 năm 2023.

Nguyễn Hữu Quỳnh Hương và ấn phẩm Tớ là người Việt Nam ra mắt dịp Quốc khánh 2-9

Những ngày này với Quỳnh Hương là những ngày đầy bận rộn, khi cô mang những ấn phẩm sách tranh (picture books) do Slowbooks thực hiện để giới thiệu đến bạn bè quốc tế tại Taiwan International Children & Youth Book Fair 2025 (Hội sách Thiếu nhi và Thanh thiếu niên Đài Loan). Đây không phải là lần đầu tiên Quỳnh Hương mang sách sang xứ người. Ngoài chinh phục bạn đọc trong nước, cô còn có tham vọng chinh phục cả bạn đọc quốc tế.

Với tâm niệm “Trẻ em Việt Nam xứng đáng được đọc sách tranh chất lượng cao do tác giả bản địa sáng tác, tác giả và họa sĩ Việt Nam có đủ năng lực tạo ra tác phẩm chất lượng quốc tế nên tôi muốn mang sách tranh thiếu nhi ra thế giới”, Quỳnh Hương đã miệt mài và kiên trì mang những sản phẩm của mình đi giao lưu và giới thiệu tại nhiều quốc gia như: Thái Lan, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Ấn Độ. Có những ấn phẩm như Chầm chậm như nước, cô đã thực hiện 10 buổi đọc sách và workshop, tiếp cận hơn 300 độc giả nhiều lứa tuổi tại các quốc gia.

Sau những nỗ lực của Quỳnh Hương và đội ngũ Slowbooks, mới đây, 2 ấn phẩm Dạo bước với thời gian và Thư gửi Thần Chết đã được Major Books, một đơn vị xuất bản tại Anh, mua bản quyền. Phiên bản tiếng Anh sẽ được xuất bản tại Anh và phân phối đến các quốc gia sử dụng tiếng Anh trên toàn thế giới vào năm 2026 - Một thành quả đầy ngọt ngào đối với Quỳnh Hương cũng như với một đơn vị xuất bản mới. “Đây không chỉ là tin vui riêng cho Slowbooks, mà còn là một bước tiến nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của sách tranh thiếu nhi Việt Nam trên hành trình vươn mình ra thế giới”, Quỳnh Hương chia sẻ.

Chậm lại để đi xa hơn

Đang yên ổn với vai trò của một tác giả, Quỳnh Hương khiến nhiều người bất ngờ khi thành lập Slowbooks. Theo chia sẻ của Quỳnh Hương, trong quá trình tham gia thực hiện các bộ sách, cô nhận ra một thực tế rằng, mối quan hệ giữa tác giả và đơn vị xuất bản chưa thực sự sâu, biên tập viên chủ yếu giúp tác giả biên tập câu chữ chứ chưa thực sự “sống, chết” với bản thảo. “Thể loại sách tranh mà tôi muốn dấn thân có đặc thù cần sự giao tiếp liên tục và kết hợp nhuần nhuyễn giữa các chủ thể sáng tạo. Thế nên, tôi muốn làm khác, tạo nên sự tương tác sâu giữa tác giả - biên tập viên - họa sĩ trong cả vai trò, trách nhiệm lẫn thù lao”, Quỳnh Hương cho biết.

Để có thể làm khác, cuối năm 2022, Quỳnh Hương quyết định thành lập Slowbooks. Từ “một mình một cõi”, cô đã chiêu mộ thêm một số thành viên trong độ tuổi 9X và gen Z. Slowbooks mang đến mô hình làm việc mới mẻ và khác biệt khi người sáng lập ở TPHCM, còn các thành viên thì làm việc tại văn phòng ở TP Hà Nội. Không ở gần nhau nhưng họ vẫn phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng để cho ra mắt những ấn phẩm độc đáo và đầy sáng tạo.

Dù chỉ ra đời trong thời gian ngắn, nhưng Slowbooks đã kịp ra mắt một số ấn phẩm được thực hiện công phu cả về nội dung lẫn hình thức như: Chầm chậm như nước, Dáng hình của đêm, Xuân mời mặt đất nở hoa, Dạo bước với thời gian… Những ấn phẩm này được tinh giản tối đa phần lời, tăng dung lượng tranh, nhận được tình cảm lớn từ các bậc phụ huynh lẫn các em nhỏ.

Quỳnh Hương cho biết, khi các nền tảng mạng xã hội ưu tiên nội dung nhanh, ngắn liên tục xuất hiện ở Việt Nam, nó đã tác động không nhỏ vào đời sống, trong đó có cả trẻ em. Mỗi ngày mới, khi các em thức dậy là có biết bao nhiêu âm thanh, hình ảnh dội vào tâm trí. Trẻ em luôn được thúc giục để biết nhiều hơn, nhanh hơn, rộng hơn nhưng không được cổ vũ sự nghỉ ngơi để tăng hiệu quả sống và học tập. “Tôi muốn được làm những cuốn sách mà thông qua sách các em được nghỉ ngơi, chơi đùa. Tôi chọn chữ slow làm tên đơn vị của mình, như một cách tự dặn mình chậm lại để đi xa hơn trong xã hội hiện đại, gấp gáp này”, Quỳnh Hương bày tỏ.

HỒ SƠN