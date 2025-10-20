Vũ kịch Hồ Thiên nga - dấu ấn mới của HBSO

Sau 2 suất diễn “cháy vé”, vở vũ kịch Hồ Thiên nga (ảnh) của nhà soạn nhạc vĩ đại Pyotr Ilyich Tchaikovsky (Nga), Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch TPHCM (HBSO) đã lên lịch tổ chức các suất diễn mới, dự kiến vào ngày 8 và 9-11 tới đây để đáp ứng nhu cầu của khán giả muốn thưởng thức trọn vẹn tác phẩm ballet kinh điển, lần đầu được biểu diễn trọn vẹn tại Việt Nam.

Vở vũ kịch Hồ Thiên nga sáng tác khoảng năm 1875-1876, là một trong những vở ballet kinh điển thế giới, một trong những tác phẩm đỉnh cao của nhà soạn nhạc lừng danh thế giới Tchaikovsky. Giai điệu âm nhạc trữ tình lãng mạn và bi thương của Tchaikovsky đã góp phần đưa tác phẩm thành công rực rỡ và trở thành một trong những vở vũ kịch tuyệt tác của thế giới.

Vở Hồ Thiên nga có 3 màn, xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Hoàng tử Siegfried và Công chúa Odette, một chuyện tình bi thảm và kịch tính, tràn ngập đam mê và sự phản bội. Đặc biệt, trong màn 3 của vở, Thiên nga đen Odile sẽ thực hiện 32 cú xoay fouetté cực khó, là động tác xoay với kỹ thuật điêu luyện, thần thái, mê hoặc khán giả mọi lứa tuổi.

Vở vũ kịch Hồ Thiên nga được HBSO đầu tư dàn dựng với sự tham gia của biên đạo múa người Na Uy - Johanne Jakhelln Constant, chỉ đạo nghệ thuật - nhạc trưởng Lê Ha My, cùng sự hợp tác và hỗ trợ về chuyên môn của Trường Trung cấp Múa TPHCM, Trường Sasa Ballet, các nghệ sĩ trẻ tài năng của Đoàn Vũ kịch HBSO và sự hòa quyện tinh tế của dàn nhạc giao hưởng HBSO. Là một trong những vở diễn đỉnh cao của nghệ thuật ballet, Hồ Thiên nga đòi hỏi rất cao về năng lực về tổ chức biểu diễn, trình độ của nghệ sĩ, diễn viên. Và để đem đến vở diễn trọn vẹn, ê kíp nghệ sĩ đã nỗ lực để vượt qua nhiều khó khăn về nguồn nhân lực, đòi hỏi gắt gao trong kỹ thuật tập luyện, trình diễn các động tác khó. Từ đó, thể hiện được sự đồng bộ trong các màn diễn hoành tráng, quy mô, kỹ thuật điêu luyện.

Trong Hồ Thiên nga, nghệ sĩ trẻ Đỗ Hoàng Khang Ninh hóa thân thành Thiên nga trắng Odette, nghệ sĩ trẻ Lê Đức Anh trong vai Hoàng tử Siegfried, cả hai đã cùng tạo nên những sắc màu nghệ thuật ballet thật đẹp mắt với câu chuyện thần tiên lung linh huyền ảo. Đặc biệt, sự phối hợp ăn ý của khách mời là nữ nghệ sĩ người Nhật Bản Chika Tatsumi (Thiên nga đen Odile), cùng các nghệ sĩ HBSO tạo nên điểm nhấn và sức cuốn hút đặc biệt cho vở múa ballet này với màn diễn đặc sắc: thực hiện 32 cú xoay fouetté kinh điển cực kỳ khó, làm vỡ òa khán phòng Nhà hát Thành phố trong mỗi đêm diễn.

THÚY BÌNH