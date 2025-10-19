Trải nghiệm khoa học, giáo dục, nghệ thuật cùng Science Fair 2025

Sự kiện Science Fair 2025 mở cửa miễn phí cho cộng đồng, mang đến một không gian kết hợp giữa khoa học, giáo dục và nghệ thuật dành cho dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và những người yêu khoa học.

Khai mạc Science Fair 2025

Ngày 19-10, Science Fair 2025 chủ đề “Nuôi dưỡng trí tò mò hôm nay - Kiến tạo đổi thay bền vững ngày mai” được tổ chức tại TPHCM.

Bà Thái Mai Lan, Giám đốc Viện Goethe tại TPHCM, cho biết, năm 2025 không chỉ đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, mà còn là cột mốc kỷ niệm 15 năm Liên hoan Phim Khoa học (Science Film Festival) được tổ chức tại Việt Nam. Do đó, Science Fair 2025 là hoạt động kỷ niệm rất ý nghĩa do Viện Goethe tại TPHCM chủ trì, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Đức, phối hợp cùng các đối tác.

Science Fair 2025 có 3 khu vực hoạt động chính: trong nhà, ngoài trời, sân khấu biểu diễn.

Với hoạt động trong nhà, chương trình giới thiệu loạt phim khoa học miễn phí với chủ đề “Nghề xanh”, kể về những con người âm thầm gìn giữ hành tinh xanh. Tại đây, sẽ chiếu các bộ phim như Người mẹ của biển cả (Umi No Oya), Bong bóng phù du (Bubbles), Bộ bảy hợp lực (Forever Seven)...

Chương trình còn mở rộng góc nhìn về khoa học xanh và phát triển bền vững, khơi gợi cảm hứng hành động vì Trái đất ngay từ những việc nhỏ trong đời sống qua các thí nghiệm và tương tác sáng tạo.

Hoạt động này còn mang đến không gian đọc sách rộng rãi do Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM phối hợp cùng NXB Trẻ thực hiện.

Ngoài ra còn có chuỗi talkshow và triển lãm như:Từ đồng ruộng đến bàn cơm; Phố thị, sao sống cho lâu?; Nghề nghệ, Póc-tách, Nảy mầm; Plan Z: Khi khoa học nổi loạn; Ứng dụng khoa học và công nghệ trong nghề nghiệp tương lai.

Ở hoạt động ngoài trời có hàng chục gian hàng kết hợp giữa thí nghiệm khoa học trực quan và ẩm thực sáng tạo, mang đến hành trình khám phá đa giác quan cho người tham dự. Đặc biệt, dự án “Chuyến tàu mùa thu” ra mắt “Tủ sách Nghề xanh” gồm 18 đầu sách chọn lọc xoay quanh nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo và bảo tồn thiên nhiên…

Với sân khấu chính Science Fair 2025, người tham gia được trải nghiệm làm sản phẩm 3D từ vật liệu tái chế, qua đó gửi gắm thông điệp sống xanh.

Nhiều người dân tham gia trải nghiệm tại Science Fair 2025

TIỂU TÂN