Làm rõ nguyên nhân ô tô lật trên cầu An Lạc, tài xế nhảy xuống kênh

Chiều 19-7, Công an phường An Lạc phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM) cùng các đơn vị liên quan tiếp tục phong tỏa một phần hiện trường trên cầu An Lạc để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Thực hiện: NGUYỄN TÂN

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, ô tô biển số 50E-673… do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Kinh Dương Vương theo hướng từ Bến xe Miền Tây về vòng xoay An Lạc.

Khi đến khu vực cầu An Lạc, phường An Lạc, chiếc xe bất ngờ bị lật ngang, nằm chắn một phần lòng đường và vắt lên khu vực vỉa hè dành cho người đi bộ. Phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tìm cách hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài.

Tuy nhiên, trong lúc người dân đang tìm cách mở cửa xe để ứng cứu, nam tài xế tự mở cửa cabin, lao qua lan can cầu và nhảy xuống kênh nước bên dưới.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết tài xế có biểu hiện bất thường sau tai nạn. Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Một người đàn ông làm việc gần khu vực bờ kênh đã kịp thời xuống nước, giữ tài xế để hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Chiều xe lật ngang

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, phối hợp đưa tài xế lên bờ và đưa về trụ sở để làm việc.

Vụ việc thu hút đông người dân hiếu kỳ theo dõi, khiến giao thông qua khu vực cầu An Lạc ùn ứ cục bộ trong nhiều giờ.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời làm rõ các biểu hiện bất thường của nam tài xế.

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NGUYỄN TÂN