TPHCM gửi yêu thương về vùng lũ dữ

Trong lúc đồng bào miền Trung oằn mình giữa tâm lũ, 14 trạm nhà ga metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), các trụ sở chính quyền phường, xã và điểm tập kết cộng đồng ở TPHCM đón dòng người mang đến từng thùng mì, áo ấm, thuốc men...

Bất kể tuổi tác, giới tính hay công việc, người dân đã gửi nhiều thùng hàng cứu trợ như lời nhắn ấm áp từ phương Nam đến “khúc ruột” miền Trung: hãy vững vàng vượt qua hoạn nạn.

Nhiều khu dân cư tổ chức nhận hàng cứu trợ tại chỗ

Sáng sớm 22-11, TPHCM mưa lất phất. Tại ga Bình Thái của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, hàng cứu trợ được mang tới liên tục khiến khu vực tiếp nhận bên trong nhanh chóng chật kín.

Nhân viên metro phải dọn dẹp thêm một khoảng trống bên ngoài để kịp nhận hàng. Người thì đẩy xe, người xuống tận tầng 1 phụ bà con khuân những túi quần áo, thùng mì nặng trĩu. Không chờ nhắc, mọi người tự động chia nhau công việc.

Hơn 22 giờ đêm 21-11, hệ thống tàu metro số 1 chở từng chuyến hàng cứu trợ từ 14 điểm ga về nơi tập kết

Trong dòng người ấy, bà Hồng Châu (70 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) đi cùng con trai vào khu vực nhận đồ. Bà cẩn thận ghi chú từng mảnh giấy nhỏ để phân loại quần áo, giúp người nhận dễ tìm đúng thứ mình cần. Giọng bà run run nói về cảm giác xót xa mấy ngày qua khi liên tục xem tin về lũ lụt ở miền Trung trên truyền hình. “Tôi ủng hộ tiền rồi, nhưng vẫn muốn góp thêm chút đồ trong nhà, có gì gửi nấy”, bà nói, rồi lại cúi xuống chỉnh lại túi quần áo cho gọn...

Giữa khung cảnh tất bật ấy, nổi bật lên hình ảnh một cậu bé mặc áo thun mỏng, tay ôm hai hộp thuốc giảm đau. Em là Huỳnh Trường Giang (14 tuổi, ngụ phường Thủ Đức). Em đặt hai hộp thuốc lên bàn, cúi đầu chào rồi chuẩn bị rời đi. Khi được hỏi, Giang kể, ba mẹ vận động và em tự đi mua thuốc. “Em chỉ mong người dân bớt khổ hơn lúc này”, Giang nói, rồi bước vội đi.

Tinh thần chung tay còn lan sang nhiều điểm tiếp nhận khác trong thành phố. Ở trụ sở số 5 đường Đinh Tiên Hoàng (phường Sài Gòn), không khí làm việc rất rộn ràng. Từ sáng sớm, các tình nguyện viên của Đội Công tác xã hội Thanh niên TPHCM đã có mặt để phân loại, đóng gói từng phần nhu yếu phẩm chuẩn bị gửi ra miền Trung.

Hàng hóa được tập kết về số 5 Đinh Tiên Hoàng (phường Sài Gòn) trước khi vận chuyển ra miền Trung. Đây là một trong nhiều điểm tập kết hàng tại TPHCM

Trong góc phòng chất đầy thùng carton, Phạm Nguyễn Hoàng Lợi, sinh viên Trường Đại học Văn Lang, sắp xếp từng ổ bánh mì, chai nước. Xung quanh Lợi, các bạn trẻ khác cũng đang chăm chú kiểm kê thuốc men, thức ăn nhanh, mì gói… để kịp đưa lên xe trong chiều. Những gương mặt đẫm mồ hôi nhưng không ai than thở. Đôi lúc chỉ là tiếng nhắc nhau cẩn thận hơn để đồ không bị rách hoặc hư khi vận chuyển đường dài.

Tinh thần sẻ chia còn lan sang những căn nhà nhỏ ở khu phố Phước Tân (phường Long Hương). Giữa không gian hẹp chỉ đủ vài chiếc bàn, những em nhỏ từ 6 đến 12 tuổi đang ngồi cặm cụi phân loại mì gói, bánh kẹo, sữa, nước suối. Các hộ dân trong khu phố đã tự tổ chức hoạt động “kế hoạch nhỏ” để chuẩn bị quà gửi ra vùng lũ.

Từng thùng mì gói, nhu yếu phẩm, quần áo, túi thuốc… được hàng triệu người dân TPHCM gói ghém mang đến các điểm tiếp nhận để gửi bà con miền Trung đang khó khăn vì bão lũ. Trong dòng người tấp nập đến các điểm tiếp nhận có nhiều cụ già tóc bạc, cô lao công, ông bán vé số khuyết tật, các em học sinh và cả trẻ nhỏ được ba mẹ đưa đến. Trên tay họ không chỉ là một gói hàng, một món quà mà là cả tấm lòng gửi đi với niềm tin “Khi đồng bào gặp nạn, không ai đứng ngoài cuộc”.

Điều đặc biệt nhất là sự tham gia của thiếu nhi khi thấy cảnh lũ lụt trên ti vi. Có em vừa đi học về còn xin cha mẹ ở lại phụ. Có em kiên trì ngồi hàng giờ xếp từng món vào túi, kiểm đếm cẩn thận. Những túi quà giản dị được gói ghém bởi những bàn tay nhỏ ấy không chỉ mang theo nhu yếu phẩm, mà còn chứa đựng tấm lòng của những “mầm xanh” đang lớn lên bằng lòng nhân ái.

Bé Nguyễn Khả Di (3 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận, TPHCM) theo mẹ đến Nhà Văn hóa Thanh niên góp 100.000 đồng, tiền tiết kiệm của bé, để gửi đến bà con vùng lũ

Sân bóng Kofi Kai của anh Nguyễn Thành Thanh ở xã Nhà Bè giờ đây trở thành một “kho tạm” cứu trợ. Không còn tiếng reo hò của những trận giao hữu, cả mặt sân phủ đầy thùng mì, nước uống, áo mưa, quần áo và giày dép. Người đến, người đi không dứt, ai cũng tay xách nách mang, mồ hôi thấm lưng áo. Trận bóng gây quỹ dự kiến lăn bóng lúc 13 giờ 30, nhưng chẳng ai để ý đến đồng hồ. Các cầu thủ đổi vai, tất bật mang từng bao đồ vào khu vực tập kết.

Đoàn viên, thanh niên chung tay vận chuyển hàng hóa gửi đến đồng bào miền Trung

Anh Nguyễn Thành Thanh cũng không chăm chú vào trận đấu như thường lệ mà cùng nhân viên phân loại áo quần, kiểm đếm nước uống rồi cảm ơn từng người mang đồ đến. Là người con Phú Yên, nơi đang oằn mình trong lũ, anh Thanh không giấu được đôi mắt đỏ hoe. Mấy ngày nay, tin tức từ quê nhà dồn dập khiến anh mất ngủ. Ban đầu, anh chỉ định kêu gọi bạn bè quen biết, ai đến đá bóng thì mang theo ít quần áo, nhu yếu phẩm. Những lời kêu gọi đăng lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xa lạ tìm đến, mang theo cả quần áo mới nguyên, giày chưa sử dụng.

Khẩn trương vì “khúc ruột” miền Trung

Từ tối khuya 21-11 đến rạng sáng 22-11, đèn đuốc sáng rực trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạnh Thông. Trong ánh đèn vàng hắt ra từ hội trường cháo hộp, cá hộp, thịt hộp, xúc xích, sữa, mì tôm… được chuyển về liên tục. Từng món hàng được chính quyền và bà con khu phố chuyền tay phân loại, xếp gọn lại. Những chiếc mền, tấm áo ấm, cục xà bông thơm… đều được gói lại cẩn thận, như muốn gửi theo hơi ấm của người dân phương Nam đến miền Trung thân yêu.

Người dân chuyển đồ cứu trợ đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Trong dòng người tấp nập ấy, có những khoảnh khắc khiến ai chứng kiến cũng khó kìm được xúc động. Ông Nguyễn Xuân Trọng, ở khu phố 27, mái tóc đã bạc, đôi tay đã run, đến gửi tặng 76 chiếc cặp mới tinh. Đó là số quà ông dành dụm từ khoản lương hưu ít ỏi của mình để mua cho những đứa trẻ vùng lũ.

“Của ít lòng nhiều. Chỉ mong nước mau rút để mấy đứa nhỏ sớm trở lại trường. Sách vở trôi hết rồi, có cái cặp mới thì các cháu đỡ tủi thân”, ông vuốt lại từng chiếc cặp, như thể đang chuẩn bị cho chính cháu mình.

Nhiều tình nguyện viên đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tham gia phân loại, ghi lại từng mặt hàng trên bao bì, trước khi chuyển đi miền Trung

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhà Bè, không khí tất bật chẳng kém. Trên fanpage xã Nhà Bè, lời kêu gọi quyên góp được mở đầu bằng bài thơ: “Miền Trung đang lũ lụt; Nhà, vật, của tiêu hao; Tôi nghe mẹ khuyên bảo; Con nên giúp đồng bào…” của Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhà Bè Huỳnh Văn Hoàng, khiến lời kêu gọi thêm lay động.

Chỉ sau một ngày, người dân ở xã nườm nượp mang hàng đến: hàng trăm thùng mì tôm, nước uống và hàng ngàn bộ quần áo. Cán bộ trung tâm chia ca trực 24/24 để kịp nhận và vận chuyển. Giữa những chồng hồ sơ, con dấu, tờ khai hành chính, hình ảnh những thùng hàng cứu trợ xếp dọc hành lang đem lại một cảm giác ấm áp khó tả.

NgườI dân ấp Bình Trung, xã Bình Châu làm cá cơm rim gửi đến đồng bào miền Trung

Ngoài không khí chung tay tại các phường, xã, điểm tập kết chính của TPHCM - trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong sáng 22-11 cũng trở nên đông đúc bất ngờ, tiếp nhận hàng cứu trợ từ khắp nơi đổ về. Nhiều người dân có mặt tại đây, trên xe chất đầy bao gạo, thùng mì, túi quần áo, thuốc men.

Người dân xã Long Hải gửi nhu yếu phẩm đến người dân vùng lũ tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ vào sáng 22-11

Tính đến 16 giờ ngày 22-11, các điểm tiếp nhận thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã nhận gần 80 tấn hàng. Hàng trăm tình nguyện viên liên tục nhận hàng, phân loại, ghi chú từng gói đồ để kịp chuyển đến các tỉnh thành miền Trung thiệt hại do mưa lũ.

TPHCM cử 38 bác sĩ hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa Tối 22-11, Sở Y tế TPHCM cho biết, 38 bác sĩ các bệnh viện (Thống Nhất, Quân y 175, Nhân Dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Phục hồi chức năng và Bệnh nghề nghiệp, An Bình...) đã đến tỉnh Khánh Hòa trực tiếp tham gia hoạt động khám chữa bệnh người dân. Nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM cũng đang tích cực triển khai chương trình vận động “Túi thuốc gia đình” nhằm hỗ trợ người dân tại các tỉnh Nam Trung bộ. Mỗi túi thuốc gồm: thuốc hạ sốt cho người lớn và trẻ em, thuốc tiêu chảy, Oresol, thuốc sát trùng, bông băng, gạc, dung dịch rửa tay, xà phòng, một số thuốc điều trị bệnh lý thường gặp và bảng hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và tư vấn phòng chống bệnh trong mùa mưa lũ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cán bộ, viên chức, nhân viên y tế và nhà hảo tâm. Mục tiêu của ngành y tế TPHCM là trao gửi nhiều túi thuốc đến tận tay người dân vùng lũ, giúp họ có thể tự xử trí những bệnh thông thường, phòng tránh nhiễm bệnh và giảm tải lên hệ thống y tế địa phương. Trước mắt, ngành y tế TPHCM sẽ gửi 10.000 túi thuốc đến người dân tỉnh Khánh Hòa. Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, sở đã yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện và đơn vị y tế trực thuộc rà soát lực lượng bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có thể điều động ngay khi nhận yêu cầu từ Bộ Y tế và các tỉnh. Các đơn vị trực thuộc đã kích hoạt chế độ thường trực sẵn sàng cử các tổ khám chữa bệnh cơ động di chuyển đến vùng bị ảnh hưởng để khám bệnh, phát thuốc và tư vấn y tế cho người dân, hỗ trợ các phương tiện, hóa chất xử lý môi trường và các vật tư y tế phục vụ cấp cứu, điều trị. THÀNH SƠN

NHÓM PV