Ngày 21-3, tại Trung đoàn 251, Đoàn phường Vũng Tàu đã tổ chức lễ phát động công trình Thanh niên trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ giai đoạn 2025-2030 với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Tham dự có đại diện Thành đoàn TPHCM, lãnh đạo phường Vũng Tàu, đại diện các doanh nghiệp và 300 đoàn viên, thanh niên phường Vũng Tàu.

Hoạt động này nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026) và tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng cây xanh trong khuôn viên Trung đoàn 251. Qua đó trao gửi niềm tin và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.

Cũng tại buổi lễ, Tập đoàn DIC đã trao tặng Đoàn phường Vũng Tàu quỹ học bổng trị giá 10 triệu đồng để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

SONG THƯ