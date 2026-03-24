Chiều 24-3, tại Nhà hát Hòa Bình (phường Hòa Hưng, TPHCM), Trường Đại học Văn hóa TPHCM phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Việt Nam - Đại học Fulbright tổ chức hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất nhà văn hóa, nhà cải cách Phan Châu Trinh (1926 - 2026).

Tiết mục ca cổ "Chí sĩ Phan Châu Trinh" trong chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật tưởng niệm 100 năm ngày mất Cụ Phan Châu Trinh (1926 - 2026).

Chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất cụ Phan Châu Trinh được tổ chức trong ngày với nhiều nội dung: triển lãm số Khai minh và đối thoại; Hội thảo góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ giảng dạy, nghiên cứu; chiếu phim tài liệu Phan Châu Trinh – Ngọn đuốc khai minh và bản giao hưởng thế kỷ.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật Phan Châu Trinh - Di sản khai minh bất diệt đã biểu diễn các tiết mục ca múa: Di sản khai minh bất diệt, Tre Việt Nam, Việt Nam quê hương tôi, Rực sáng sức trẻ Việt Nam, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Hò vươn mình, Khát vọng, tổ khúc Dậy mà đi – Tổ quốc ơi ta đã nghe – Xuống đường, ca cổ Chí sĩ Phan Châu Trinh… với sự tham gia biểu diễn của NSƯT Võ Minh Lâm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh, Lamoon, Minh Sang, Jack Long, Duy Linh, Thu Hà, Quách Phú Thành, nhóm Nhật Nguyệt, 135…

Đây cũng là dịp để tăng cường liên kết giữa nhà trường, giới nghiên cứu, lĩnh vực xuất bản, nghệ thuật biểu diễn, truyền thông và doanh nghiệp sáng tạo, trong việc bảo tồn, diễn giải và lan tỏa giá trị di sản tư tưởng Việt Nam trong đời sống đương đại, tăng cường trải nghiệm thực hành cho sinh viên qua các hoạt động nghiên cứu, tổ chức sự kiện và truyền thông văn hóa.

