Văn hóa - Giải trí

Tưởng niệm 100 năm ngày mất Cụ Phan Châu Trinh

SGGPO

Chiều 24-3, tại Nhà hát Hòa Bình (phường Hòa Hưng, TPHCM), Trường Đại học Văn hóa TPHCM phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Việt Nam - Đại học Fulbright tổ chức hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất nhà văn hóa, nhà cải cách Phan Châu Trinh (1926 - 2026).

Tiết mục ca cổ “Chí sĩ Phan Châu Trinh” trong chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật tưởng niệm 100 năm ngày mất Cụ Phan Châu Trinh (1926 - 2026). Ảnh: THÚY BÌNH
Chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất cụ Phan Châu Trinh được tổ chức trong ngày với nhiều nội dung: triển lãm số Khai minh và đối thoại; Hội thảo góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ giảng dạy, nghiên cứu; chiếu phim tài liệu Phan Châu Trinh – Ngọn đuốc khai minh và bản giao hưởng thế kỷ.

Tưởng niệm 100 năm ngày mất Cụ Phan Châu Trinh (1926 - 2026). Ảnh: THÚY BÌNH
Ca sĩ Duy Linh và Đội ca - múa sinh viên Trường ĐH Văn hóa TPHCM biểu diễn tiết mục “Tre Việt Nam”. Ảnh: THÚY BÌNH
Tiết mục ca múa tổ khúc “Dậy mà đi – Tổ quốc ơi ta đã nghe – Xuống đường”. Ảnh: THÚY BÌNH

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật Phan Châu Trinh - Di sản khai minh bất diệt đã biểu diễn các tiết mục ca múa: Di sản khai minh bất diệt, Tre Việt Nam, Việt Nam quê hương tôi, Rực sáng sức trẻ Việt Nam, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Hò vươn mình, Khát vọng, tổ khúc Dậy mà đi – Tổ quốc ơi ta đã nghe – Xuống đường, ca cổ Chí sĩ Phan Châu Trinh… với sự tham gia biểu diễn của NSƯT Võ Minh Lâm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh, Lamoon, Minh Sang, Jack Long, Duy Linh, Thu Hà, Quách Phú Thành, nhóm Nhật Nguyệt, 135…

NSƯT Võ Minh Lâm và ca sĩ Minh Sang biểu diễn tiết mục “Rực sáng sức trẻ Việt Nam”. Ảnh: THÚY BÌNH
Tiết mục ca múa “Việt Nam quê hương tôi”. Ảnh: THÚY BÌNH
Tiết mục ca múa “Hò vươn mình”. Ảnh: THÚY BÌNH

Đây cũng là dịp để tăng cường liên kết giữa nhà trường, giới nghiên cứu, lĩnh vực xuất bản, nghệ thuật biểu diễn, truyền thông và doanh nghiệp sáng tạo, trong việc bảo tồn, diễn giải và lan tỏa giá trị di sản tư tưởng Việt Nam trong đời sống đương đại, tăng cường trải nghiệm thực hành cho sinh viên qua các hoạt động nghiên cứu, tổ chức sự kiện và truyền thông văn hóa.

THÚY BÌNH

Từ khóa

Phan Chu Trinh Duyên Quỳnh Tre Việt Nam Jack Long Minh Sang Tổ khúc Lamoon Võ Minh Lâm DUY LINH Ca múa

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn