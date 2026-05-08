Nỗi lo hậu trăm tỷ

Nhiều ý kiến cho rằng càng nhiều phim, khán giả càng có thêm lựa chọn và thói quen đến rạp sẽ được kích thích mạnh hơn. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế với hơn 240 cụm rạp, khoảng 1.260 màn hình chiếu và tối đa khoảng 8.800 suất chiếu mỗi ngày, có thể thấy “miếng bánh” thị phần đang bị phân mảnh, dẫn đến sự chênh lệch cao về doanh thu. Dịp lễ vừa qua, chỉ có 2 phim Việt thắng lớn, 3 phim Việt khác cùng nhiều phim ngoại chấp nhận doanh thu khiêm tốn đã phản ánh rõ điều đó.

Trong bức tranh toàn cảnh, điều đáng mừng là phim Việt tiếp tục nối dài thế áp đảo so với phim ngoại. Từ đầu năm 2026, chỉ duy nhất phim ngoại Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng có 2 tuần dẫn đầu doanh thu cuối tuần, nhưng tổng doanh thu cũng chưa đến 45 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng loạt phim Việt như: Thỏ ơi, Tài, Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng hay Heo năm móng liên tiếp vươn lên vị trí số 1 và dễ dàng cán mốc trăm tỷ đồng. Điều này cho thấy, thành công thương mại hiện không còn là hiện tượng đơn lẻ.

Tuy nhiên, phim ăn khách thôi thì chưa đủ để tạo nên một thị trường bền vững. Điểm dễ nhận thấy là thị trường vẫn đang vận hành khá an toàn, với sự áp đảo của dòng phim kinh dị - thể loại có kinh phí vừa phải, dễ hoàn vốn. Nhưng nếu thế, điện ảnh Việt dễ rơi vào vòng lặp quen thuộc, thiếu đột phá trong cách kể chuyện và ngôn ngữ điện ảnh. Trong khi đó, những thể loại khó như: lịch sử, chiến tranh cách mạng hay cổ trang… đang gia tăng nhưng vẫn chưa trở thành dòng chảy ổn định. Bài toán giữa doanh thu và giá trị nghệ thuật vì thế vẫn là thách thức lớn. Bên cạnh đó, có không ít phim lợi dụng chiến lược truyền thông hoặc yếu tố tò mò để thu hút khán giả hơn là dựa vào chất lượng thật sự. Câu chuyện về “độ bền” của tác phẩm sau khi rời rạp, hay khả năng tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa đại chúng vì thế vẫn còn bỏ ngỏ.

Doanh thu là điều kiện cần để nhà sản xuất tiếp tục tái đầu tư; nhưng điều kiện đủ để điện ảnh Việt phát triển dài hạn là những tác phẩm có bản sắc riêng, chiều sâu nhân vật và khả năng chạm đến các vấn đề phổ quát của xã hội. Chỉ khi đó, phim Việt không chỉ thắng ở phòng vé, mà còn đủ sức ở lại lâu dài trong lòng công chúng.

HẢI DUY