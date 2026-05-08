Văn hóa

Về Làng Sông khám phá dấu xưa ở nhà in chữ Quốc ngữ đầu tiên

SGGPO

Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ tìm đến nhà thờ Làng Sông để trải nghiệm tour khám phá không gian văn hóa, lịch sử, kiến trúc cổ châu Âu độc đáo. Tại đây, du khách còn được thưởng lãm không gian ảnh, tư liệu về 1 trong 3 nhà in chữ Quốc ngữ đầu tiên tại Việt Nam.

Nhà thờ Làng Sông nằm giữa đồng lúa bên dòng sông Kôn đoạn thuộc thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Đây là quần thể kiến trúc cổ kính, được xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic (phong cách kiến trúc cổ ở châu Âu). Công trình được xây dựng khoảng năm 1841-1850.

Khám phá dấu xưa nhà in chữ Quốc ngữ đầu tiên ở Làng Sông. Clip: NGỌC OAI
Quần thể nhà thờ Làng Sông

Ban đầu, nhà thờ Làng Sông xây dựng theo kiến trúc đơn sơ nhà mái tranh, vách phên tre, nằm bên dòng sông nên có tên gọi nhà thờ Làng Sông (hay Tiểu chủng viện Làng Sông). Năm 1885, toàn bộ nhà thờ bị thiêu hủy, sau nhiều lần nâng cấp, đến 1927 công trình đầu tư hoàn thiện theo kiến trúc Gothic rộng 2.000m2.

Khu trưng bày các tài liệu, hình ảnh liên quan đến khu nhà in Làng Sông
Tài liệu, máy in được chụp từ năm 1940 lưu lại

Nhà thờ này là 1 trong 3 cơ sở in chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, gồm nhà in Tân Định (Sài Gòn), nhà in Ninh Phú (Hà Nội) và nhà in Làng Sông. Nhà in này phát triển mạnh mẽ, có tiếng tăm toàn Đông Dương và Hồng Kông. Vào năm 1910, nhà in xuất bản tới 25 đầu sách chữ Quốc ngữ, 36 đầu sách tiếng Pháp...

Đông đảo du khách, giới trẻ tham quan, check-in bên không gian, kiến trúc nhà thờ Làng Sông

Giai đoạn 1922, nhà in phát triển rực rỡ, bắt đầu in ấn các sách, tài liệu về chữ Quốc ngữ, với trên 63.000 ấn phẩm, trên 3,4 triệu trang in/năm.

Khuôn viên nhà thờ Làng Sông có trồng nhiều hàng cây sao cổ thụ cả trăm năm tuổi
Hình ảnh về khuôn viên nhà in Làng Sông từ năm 1940 đang được lưu giữ
Khu nhà in Làng Sông
Du khách, giới trẻ tham quan, tìm hiểu lịch sử tại khu trưng bày, lưu giữ tài liệu nhà in Làng Sông
Những kiến trúc cổ kính đậm chất châu Âu đang thu hút các bạn trẻ đến check-in
Quần thể di tích, kiến trúc nhà thờ Làng Sông nằm giữa cánh đồng lúa bát ngát
NGỌC OAI

