Cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương năm 2026": Phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên có năng khiếu

Sinh viên lớp Diễn viên Sân khấu Kịch hát khóa 25 thi diễn trích đoạn "Thời con gái đã xa". Ảnh: THÚY BÌNH

Cuộc thi là hoạt động nghệ thuật thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM (13-10-1976 - 13-10-2026).

Cuộc thi được tổ chức nhằm phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những sinh viên có năng khiếu, tố chất và tiềm năng phát triển trong lĩnh vực diễn viên sân khấu kịch hát (diễn viên cải lương), qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; tạo điều kiện để sinh viên được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao bản lĩnh biểu diễn và khả năng sáng tạo nghệ thuật trong môi trường chuyên nghiệp.

Các sinh viên thể hiện trích đoạn vở cải lương Kẻ sĩ Thăng Long. Ảnh: THÚY BÌNH

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng góp phần hình thành nguồn diễn viên có chất lượng để tham gia các liên hoan, hội diễn trong nước và quốc tế.

Các sinh viên thể hiện trích đoạn vở cải lương Vương quyền. Ảnh: THÚY BÌNH

Có 11 sinh viên các lớp tham gia cuộc thi với các trích đoạn cải lương có nội dung ca ngợi truyền thống dân tộc, hình tượng anh hùng dân tộc, người chiến sĩ, người nghệ sĩ, người lao động thời đại mới, các đề tài về lịch sử, cận đại, hiện đại và văn hóa dân tộc: Thời con gái đã xa, Lưu vong, Dòng sông đỏ, Vương quyền, Kẻ sĩ Thăng Long, Khí tiết Trần Bình Trọng, Trời Nam, Đời luận anh hùng, Hồn thơ ngọc...

