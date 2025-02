Tuyên dương 95 công nhân lao động tiêu biểu

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 95 công nhân lao động tiêu biểu được tuyên dương tại sự kiện này là những đảng viên ưu tú, đại diện cho gần 12 triệu đoàn viên công đoàn và gần 18 triệu công nhân lao động trong cả nước.

Đây là những cá nhân có nhiều sáng kiến, giải pháp đổi mới trong lao động sản xuất, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, được cấp ủy, công đoàn và cơ quan quản lý đánh giá cao.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện này của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khẳng định trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an sinh, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong những kết quả ấy, có sự đóng góp to lớn của tổ chức công đoàn và lực lượng công nhân lao động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự sự kiện

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò quan trọng của đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong 95 năm đồng hành cùng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Công tác phát triển đảng viên luôn được coi trọng, đặc biệt là trong lực lượng công nhân.

Trong 10 năm qua, Công đoàn Việt Nam đã giới thiệu hơn 675.000 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng, chiếm hơn 12% tổng số đảng viên toàn quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị tối 16-2

Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực, thành tích xuất sắc của 95 đảng viên công nhân lao động tiêu biểu được vinh danh lần này. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Các đại biểu là những công nhân lao động tiêu biểu, đồng thời là những đoàn viên công đoàn và là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các cấp công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục tuyên truyền, quán triệt hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lao động, việc làm, an sinh xã hội; chủ động phối hợp triển khai chính sách cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, bảo hiểm xã hội, nhà ở cho công nhân; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tạo nguồn phát triển đảng viên từ công nhân lao động.

Đồng thời, các tổ chức công đoàn cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của công nhân, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa công đoàn và người lao động.

Chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị

Nhấn mạnh vai trò tiên phong của những công nhân là đảng viên, Chủ tịch Quốc hội mong muốn 95 cá nhân được biểu dương hôm nay tiếp tục nỗ lực, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, trở thành tấm gương để thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn thể công nhân lao động.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn cần lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên, tạo niềm tin gắn bó mật thiết giữa người lao động với tổ chức công đoàn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đến dự hội nghị tối 16-2

Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc đến những thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, yêu cầu cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân phải hành động quyết liệt để thúc đẩy cải cách, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với những nỗ lực không ngừng, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, người lao động sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

VĂN PHÚC