Xử lý sự cố tàu hàng trật bánh khi qua đèo Hải Vân

Một tàu hàng bị trật bánh khi lưu thông qua khu gian Hải Vân – Hải Vân Nam (TP Đà Nẵng) do đá rơi làm gãy đường ray, khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam qua đèo Hải Vân tạm thời gián đoạn.

Hiện trường đường ray bị gãy

Ngày 14-3, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) cho biết, đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, xử lý sự cố tàu hàng trật bánh khi lưu thông qua đèo Hải Vân.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, tàu hàng AH1 do đầu máy D18E-604 kéo khi chạy đến Km769+850, khu gian Hải Vân – Hải Vân Nam (thuộc địa phận TP Đà Nẵng) đã bị trật bánh ba trục đầu máy.

Tại hiện trường, thanh ray bên phải theo hướng tàu chạy bị cong vẹo và đứt gãy, khiến đoàn tàu bị kẹt, không thể tiếp tục lưu thông.

Sự cố khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam qua đèo Hải Vân tạm thời gián đoạn

Thông tin ban đầu từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II cho biết, nguyên nhân sự cố là do đá trên sườn đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray.

Do tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân bị gián đoạn, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách các tàu khách Bắc – Nam bằng phương tiện đường bộ giữa Đà Nẵng và Lăng Cô (TP Huế).

Trước đó, vào cuối năm 2024, một tàu hàng khi lưu thông qua đèo Hải Vân cũng gặp sự cố trật bánh, khiến nhiều container rơi khỏi tàu, làm gián đoạn tuyến đường sắt qua khu vực này gần một ngày.

Đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân dài khoảng 19,8km, nằm trên địa phận TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế. Cuối năm 2024, Cục Đường sắt Việt Nam đã đề xuất Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) lập dự án cải tạo tuyến đường sắt khu vực đèo Hải Vân giai đoạn 2026-2031, nhằm khắc phục các điểm nghẽn về năng lực vận chuyển.

PHẠM NGA