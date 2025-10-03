Chính phủ hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Cụ thể, Chính phủ hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Bao gồm: Tuyên Quang 200 tỷ đồng, Cao Bằng 195 tỷ đồng, Lạng Sơn 20 tỷ đồng, Lào Cai 200 tỷ đồng, Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Phú Thọ 20 tỷ đồng, Sơn La 200 tỷ đồng, Lai Châu 24 tỷ đồng, Điện Biên 90 tỷ đồng, Ninh Bình 20 tỷ đồng, Thanh Hóa 200 tỷ đồng, Nghệ An 500 tỷ đồng, Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Quảng Trị 200 tỷ đồng, Huế 135 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành tổ chức thực hiện và giải ngân kinh phí được bổ sung nêu trên chậm nhất đến ngày 31-12-2026 theo đúng quy định.

Thủ tướng cũng vừa tiếp tục ký công điện về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão, yêu cầu tuyệt đối không để học sinh vùng bão lũ thiếu trường lớp, sách vở, người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu nơi khám, chữa bệnh.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều", huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm và đồng bào, đồng chí, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống với tinh thần "ai có gì giúp nấy", "ai có của giúp của, ai có công giúp công", "ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít", "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Sáng 3-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, tập thể Văn phòng Chính phủ và cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra, ít nhất mỗi người một ngày lương.

Các Phó Thủ tướng tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến 20 giờ ngày 2-10, bão số 10 đã làm 65 người chết, mất tích; 164 người bị thương; 349 ngôi nhà bị sập đổ; trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, bị lốc, cuốn trôi; trên 1.400 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000 ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ trên 15.000 tỷ đồng.

LÂM NGUYÊN