Xe bán tải bị vùi lấp trên Quốc lộ 279: 2 người tử vong, 1 người chưa tìm thấy

Vụ xe bán tải bị khối đất đá rất lớn vùi lấp trên Quốc lộ 279, đến sáng nay 3-10, cơ quan chức năng xác nhận 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn chưa tìm thấy.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân

Đêm 2-10 rạng sáng 3-10, lực lượng cứu nạn cứu hộ của tỉnh Lào Cai đã xuyên đêm nỗ lực tiếp cận chiếc xe ô tô bán tải bị đất đá sạt lở vùi lấp trên Quốc lộ 279 đoạn qua thôn Pom Khén, xã Minh Lương (tỉnh Lào Cai).

Vị trí phát hiện chiếc xe bán tải bị mất tích cùng 3 người trong xe

Chiếc xe do anh H.V.Đ. (Quản đốc tại thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) điều khiển, chở theo anh H.Đ.G. và anh P.V.T. Cả 3 người được báo mất tích từ ngày 29-9.

Đến 23 giờ 40 phút ngày 2-10, tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định chiếc xe bị bẹp dúm, biến dạng nặng, gần như không còn khả năng cho nạn nhân sống sót. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do lượng đất đá vùi lấp rất lớn.

Chiếc xe đã biến dạng hoàn toàn. Ảnh: CÔNG AN XÃ VĂN BÀN

Đến 2 giờ ngày 3-10, lực lượng chức năng đã đưa được 2 thi thể ra khỏi xe là anh Đ. và anh G..

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CÔNG AN XÃ VĂN BÀN

Đến 5 giờ 30 phút ngày 3-10, lực lượng cứu hộ đã đưa chiếc xe ra khỏi khối đất đá. Nạn nhân thứ ba là anh T. vẫn chưa được tìm thấy (cập nhật đến 6 giờ ngày 3-10).

Tuy nhiên do mưa rất lớn, nguy cơ sạt lở cao nên công tác tìm kiếm nạn nhân phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Khi thời tiết ngớt mưa, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm.

PHÚC HẬU