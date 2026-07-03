Xã Kim Long ra mắt điểm chữa cháy công cộng

Chiều 3-7, UBND xã Kim Long (TPHCM) ra mắt hai mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” và “Camera an ninh trật tự”, góp phần nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại Điểm chữa cháy công cộng ở ấp Hưng Long, địa phương trang bị nội quy, tiêu lệnh, biển báo và các dụng cụ chữa cháy. Đây là mô hình nhằm góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, phát huy phương châm “tự quản, tự phòng, tự cứu”, nhất là tại các tuyến hẻm sâu, nơi xe chữa cháy khó tiếp cận.

Xã Kim Long ra mắt mô hình "Điểm chữa cháy công cộng"

Theo kế hoạch, trong năm 2026, xã Kim Long sẽ phát triển mô hình này lên 10 Điểm chữa cháy công cộng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Cùng với đó, xã đưa vào vận hành 13 cụm camera an ninh trật tự với 13 cụm, với 54 mắt camera được lắp đặt tại các giao lộ và khu vực phức tạp về an ninh trật tự. Các camera này được kết nối với máy chủ đặt tại Công an xã. Tổng kinh phí đầu tư 154 triệu đồng.

Thời gian tới, địa phương sẽ lắp thêm 20 cụm với 65 mắt camera nhằm tăng cường giám sát an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ công tác điều tra, xử lý các vụ việc khi cần thiết.

TRÚC GIANG