TV LG QNED86 100 inch 2025: Sướng mắt, đã tai

Xu hướng TV màn hình siêu lớn đang trở thành tâm điểm của thị trường vì người dùng hướng đến những trải nghiệm tại gia sống động không thua kém rạp chiếu phim… và TV LG QNED86 100 inch 2025 là lựa chọn hàng đầu hiện nay.

TV LG QNED86 100 inch 2025 mang cả không gian chiếu phim vào trong gia đình

Ngồi trước ghế sofa cách xa màn hình TV tầm 3 mét nhưng chiếc TV LG QNED86 100 inch này mang đến sự choáng ngợp vì hình ảnh và âm thanh của nó chứ không chỉ là kích cỡ.

Bật TV lên, giao diện quen thuộc của TV LG cho cái nhìn thiện cảm và dễ dàng thao tác với chiếc remote trên tay. LG tạo sự khác biệt cho người dùng khi đi kèm TV là Magic Remote với điều khiển con trỏ dễ dàng và nút AI riêng, hỗ trợ AI Voice ID để nhận diện giọng nói cá nhân, giúp việc điều khiển nhanh, trực quan cho tất cả đối tượng người dùng dù là trẻ nhỏ hay người lớn tuổi.

Trên màn hình, những hình ảnh hiện ra, chiếc TV LG QNED86 100 inch chiếm trọn không gian của tầm mắt và tạo nên sự sống động qua từng cử chỉ của hình ảnh, cho thấy một đại dương bao la, những ánh nhìn đầy tình cảm của nhân vật… và thậm chí gợi đến từng hương vị nếu hình ảnh là thức ăn.

Với webOS 25 và tính năng AI mới, chiếc TV này hướng tới trải nghiệm đồng nhất từ xem phim, đến chơi game… TV được củng cố bằng dải màu Dynamic QNED Color mới và hệ thống làm tối theo vùng Precision Dimming dành riêng cho kích thước 100 inch tạo nên sự khác biệt rõ ràng. Hay nói cách khác, tấm nền MiniLED cùng công nghệ Quantum Dot kết hợp NanoCell mang đến độ tương phản cao, sắc màu chính xác và hạn chế hiện tượng loang sáng… đã đưa người dùng vào đắm chìm sướng mắt khi ngồi trước chiếc TV này.

TV LG QNED86 100 inch khẳng định khả năng xử lý hình ảnh trong nhiều bối cảnh khác nhau và độ sáng cao giúp TV tái hiện tốt nội dung HDR, đặc biệt ở những khung hình có sự chênh lệch mạnh giữa vùng tối và vùng sáng trong những thước phim liên tục chuyển cảnh. LG cũng đã tích hợp Dynamic QNED Color, là thế hệ dải màu mới của LG thay thế hướng Quantum Dot trước đây… càng làm chiếc TV này thêm đặc biệt.

Cũng cần nói thêm, cụm kết nối được bố trí hợp lý: bốn cổng HDMI 2.1 hỗ trợ 4K 120Hz, VRR, ALLM, eARC và QMS – sẵn sàng cho PC/console đời mới. Kết nối mạng và ngoại vi gồm Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Ethernet, USB; xuất âm thanh số qua Optical Audio Out (cổng quang)… mang đến sự tiện dụng và hài hòa cho các kết nối khác.

Với bộ xử lý Alpha 8 AI thế hệ thứ 2 cùng thế hệ AI Picture Pro của LG, hình ảnh của TV đã được tối ưu hóa chi tiết, độ sâu và độ chính xác, thậm chí nó đã “thông minh” tinh chỉnh từng cảnh với quá trình xử lý phức tạp để tạo ra được chất lượng hình ảnh tinh tế nhất trên mọi nội dung. Song song đó, AI đã được “nhúng” sâu vào AI Object Enhancer giúp việc xác định, nâng cao khuôn mặt, cơ thể và các yếu tố chính của cảnh trên màn hình để cho hình ảnh chi tiết và sự tự nhiên tốt nhất có thể. AI Sound Pro cũng là điều cần nhắc đến, nó giúp người xem đắm chìm trong âm thanh vòm ảo 9.1.2, làm phong phú thêm độ sâu và độ rõ nét không gian thông qua loa tích hợp của TV…

Âm thanh là một phần không thể thiếu với TV. Chiếc TV này được tích hợp hệ thống loa 2.2 kênh 40W, dư sức đáp ứng nhu cầu cơ bản, đặc biệt là khi các chế độ phim ảnh có chế độ âm thanh “không gian”.

Nhưng sẽ đã tai hơn là khi hệ thống TV này được kết nối với soundbar LG. Sự khác biệt nằm ở khả năng đồng bộ thông minh thông qua WOW Orchestra, là công nghệ cho phép loa TV và loa thanh phát đồng thời, tạo trường âm rộng và dày hơn thay vì tắt loa TV khi kết nối soundbar như thông lệ. Đây là điều đặc biệt khi cùng dùng chung hệ sinh thái LG.

Hãng LG luôn tối ưu sự tương thích giữa TV và soundbar của hãng, điều này giúp hạn chế độ trễ tín hiệu âm thanh, duy trì sự đồng bộ tuyệt đối với hình ảnh… càng tạo thêm nhiều giá trị cho chiếc TV. Ở trên chiếc TV LG QNED86 100 inch 2025 này, mẫu soundbar mới nhất của LG cũng được trình diễn, không chỉ tạo nên âm thanh sống động không thua rạp chiếu phim và còn tăng giá trị thẩm mỹ cho chiếc TV và khung cảnh trong phòng xem phim tại gia nói riêng.

Nói thêm, các mẫu soundbar cao cấp mới ra mắt gần đây của LG luôn hỗ trợ WOW Interface, cho phép điều khiển toàn bộ hệ thống âm thanh từ giao diện TV mà không cần remote riêng. Do đó người dùng có thể tinh chỉnh chế độ âm thanh, kiểm soát âm lượng, bass, treble theo nội dung như phim, nhạc… một cách thích hợp.

Chính sự thích hợp trong mọi bối cảnh này, chiếc TV LG QNED86 100 inch 2025 đã đưa người hưởng thụ những trải nghiệm đắm chìm theo thời gian… và ở đó đã tạo nên cảm giác sướng mắt, đã tai hơn bao giờ hết.

KIM THANH