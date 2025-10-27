Sáng 27-10, đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe và thảo luận các dự án luật: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Quang cảnh phiên làm việc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 27-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày tờ trình 3 dự án luật trên, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; quyền, nghĩa vụ cho người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và các nội dung khác có liên quan.

Dự thảo luật đã bổ sung một số quy định về chuyển giao người bị bắt theo quyết định truy nã cho cơ quan đã ra quyết định truy nã, khi có quyết định dẫn độ của cơ quan có thẩm quyền; quy định về điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam; trích xuất phục vụ công tác giam giữ, tham gia thực hiện giao dịch dân sự; quy định mang tính nguyên tắc về các điều kiện bảo đảm phục vụ quản lý chặt chẽ người bị tạm giữ, người bị tạm giam…

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình 3 dự án luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong khi đó, dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, công an cấp xã theo hướng UBND cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; trưởng công an cấp xã có nhiệm vụ trực tiếp giúp UBND cấp xã quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

Các đại biểu quốc hội tại phiên làm việc, sáng 27-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi, bổ sung mô hình sơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp một cấp tập trung, thống nhất; sửa đổi, bổ sung quy định cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 nhằm khắc phục tình trạng lạm dụng phiếu lý lịch tư pháp số 2, phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân...

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, nội dung của các dự thảo luật đã bám sát và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo thẩm tra 3 dự án luật trên. Ảnh: QUANG PHÚC

Song, tại dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, cơ quan thẩm tra đề nghị giữ quy định về quyền được nhận quà (bao gồm cả hiện vật) của người bị tạm giữ, tạm giam như quy định của luật hiện hành, đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể nội dung này để bảo đảm tính nhân đạo, phù hợp với điều kiện thực tế của nhiều gia đình người bị tạm giữ, tạm giam...; đề nghị quy định đối với người bị tạm giữ, tạm giam bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng của y tế cơ sở giam giữ thì được đưa đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi gần nhất mà không giới hạn là chỉ được đưa đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Đối với đề xuất UBND cấp xã có trách nhiệm trong trong quản lý, theo dõi người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đa số ý kiến trong ủy ban tán thành quy định này. Trong đó, trưởng công an cấp xã có trách nhiệm trực tiếp giúp UBND quản lý, theo dõi người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú như quy định của dự thảo luật.

Tuy nhiên, để phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã và của trưởng công an cấp xã trong tổ chức thực hiện. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cũng đề nghị làm rõ quy định về cấm đi khỏi nơi cư trú là cấm đi khỏi địa bàn nào...

Đối với dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), ủy ban đề nghị giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức bộ máy của cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự để tránh trùng lặp với các luật có liên quan. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần, giám định pháp y đối với phạm nhân theo hướng giao thẩm quyền cho trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành đề xuất bỏ quy định xếp loại chấp hành án phạt tù theo tuần, thay vào đó áp dụng theo tháng. Đối với quy định chế độ gặp, nhận quà của phạm nhân, cơ quan thẩm tra ngoài việc đề nghị giữ quy định về nhận quà của phạm nhân như luật hiện hành, đồng thời kiến nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát quà của thân nhân gửi cho phạm nhân.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu 2 nội dung: bỏ quy định về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 và đề nghị tiếp tục rà soát, đề xuất việc chỉnh lý các quy định về trình tự, thủ tục cũng như hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trong dự thảo luật...

Tin liên quan Quốc hội giám sát tối cao và thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách

ĐỖ TRUNG