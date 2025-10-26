Xã hội

Quảng Ngãi: Gần 450 hộ dân bị cô lập

Tối 26-10, lãnh đạo UBND xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi đã thăm, động viên các hộ dân thuộc diện di dời khỏi khu vực sạt lở đất, đồng thời chỉ đạo đảm bảo chăm sóc, hỗ trợ đời sống cho người dân.

Nhà dân xã Đăk Plô nằm trong vùng sạt lở

Do ảnh hưởng của bão số 12, từ ngày 25 đến 26-10, trên địa bàn xã Đăk Plô có mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, làm hư hỏng công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông; nhà ở, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại ước khoảng 7,5 tỷ đồng.

Đến 19 giờ ngày 26-10, trên địa bàn xã chưa ghi nhận thiệt hại về người, song nhiều nhà dân bị nước tràn vào, nguy cơ sạt lở đất cao.

UBND xã đã chỉ đạo, vận động di dời 26 hộ dân với 116 khẩu khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn, tạm trú tại nhà người thân, bà con trong thôn làng.

Xã Đăk Plô huy động máy móc khơi thông dòng chảy để tránh nước cuốn vào nhà dân

Hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt, gồm: tuyến từ thôn Đăk Roóc Nầm đến UBND xã Đăk Plô; tuyến ĐH81 từ thôn Măng Khên đến UBND xã; tuyến ĐH83; các tuyến từ thôn Pêng Lang đi thôn Đăk Boók.

Các tuyến đường này sạt lở khiến 449 hộ với hơn 1.500 khẩu ở các thôn Đăk Boók, Pêng Lang, Bung Tôn, Bung Koong bị cô lập.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô, cho biết xã đã cử lực lượng bám sát thông tin tại 4 thôn bị cô lập, sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực và thuốc men khi người dân có nhu cầu.

HỮU PHÚC

