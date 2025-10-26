Quảng Ngãi: Mưa lớn gây ngập, chia cắt giao thông nhiều nơi

Tính đến 16 giờ ngày 26-10, mực nước trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang lên, mưa lớn đã làm nhiều khu vực ngập cục bộ, chia cắt giao thông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, mực nước các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang lên và ở dưới mức báo động 1. Riêng sông Trà Bồng, lũ đang lên nhanh. Trong ngày 26-10, tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tập trung các địa bàn xã phía Đông tỉnh.

Tại phường Nghĩa Lộ, phường Cẩm Thành, nhiều tuyến đường bị ngập như Nguyễn Thụy, giao lộ Quang Trung - Nguyễn Nghiêm, Hùng Vương, Phan Đình Phùng,…

Giao lộ Quang Trung - Nguyễn Nghiêm bị ngập. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đường Quang Trung, Nguyễn Nghiêm bị ngập. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngập ở đường Nguyễn Thụy. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngã 5 Thu Lộ, phường Nghĩa Lộ, bị ngập. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mưa lớn khiến một số khu vực bị chia cắt giao thông, hiện cầu tràn Thạch Nham ngập khoảng 0,5m, xi phông Bình Minh - Bình Chương bắt đầu ngập, các lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông.

Phía xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, nước đã tràn qua cầu Phú Giang. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân không lưu thông qua cầu, nghiêm cấm các hành vi trục vớt củi, đánh bắt cá trên sông.

Clip: Mưa lớn khiến một số cầu qua sông, suối trên xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, ngập sâu, nguy hiểm

Tại xã Sơn Hạ, lượng mưa lớn cộng với nước ở thượng nguồn đổ về khiến mực nước ở các sông Trà Khúc và các suối dâng lên rất cao.

Cầu tràn Bà Lâu bị ngập Ảnh: VÕ THẠCH

Hai đầu cầu tràn Bà Lâu thôn Bầu Sơn, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, chia cắt do mưa lớn. Ảnh: VÕ THẠCH

Đến 16 giờ, ngày 26-10, toàn xã Sơn Hạ có rất nhiều tuyến đường bị ngập sâu trên 0,5m và chia cắt cục bộ gồm Cầu Bà Lâu (thôn Cận Sơn); cầu Chàm Rao (thôn Chàm Rao); cầu Sông Toong (đường Hà Bắc - Xà Nay); cầu Hoăn Vậy (thôn Gò Chu); cầu Xã Trạch - Gò Gạo (thôn Gò Gạo); suối Gò Cầu (thôn Hà Thành); Gò Chè (thôn Trường Ka).

Cầu Suối Quỳnh, xóm Gò Deo, thôn Gò Ra, xã Sơn Hạ. Ảnh: VÕ THẠCH

Cầu tại thôn Trường Ka, xã Sơn Hạ, lũ trên sông rất lớn. Ảnh: VÕ THẠCH

Cầu qua thôn Làng Vẹt, xã Sơn Hạ, chia cắt giao thông. Ảnh: VÕ THẠCH

UBND xã Sơn Hạ đã chỉ đạo các đơn vị, các ngành cử lực lượng phối hợp với các thôn tiến hành trực và lập chốt chặn không cho người dân qua lại những khu vực này.

Lúc 17 giờ 45 phút ngày 26-10, cầu sông Toong (Gò Bưởi - Xà Nay) đã ngập sâu hơn 1m. Ảnh: VÕ THẠCH

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, khả năng, từ ngày 26 đến 28-10, trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với đỉnh lũ ở các sông Trà Bồng, Trà Câu, Sông Vệ và Sông Pô Kô dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, thượng nguồn sông Đăk Bla và sông Trà Khúc dao động ở mức xấp xỉ báo động 2 đến trên báo động 2. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ trong đêm 26-10 đến 27-10.

NGUYỄN TRANG