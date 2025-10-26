Quảng Ngãi: Mưa lớn gây ngập, chia cắt giao thông nhiều nơi

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, mực nước các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang lên và ở dưới mức báo động 1. Riêng sông Trà Bồng, lũ đang lên nhanh. Trong ngày 26-10, tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tập trung các địa bàn xã phía Đông tỉnh.
Tại phường Nghĩa Lộ, phường Cẩm Thành, nhiều tuyến đường bị ngập như Nguyễn Thụy, giao lộ Quang Trung - Nguyễn Nghiêm, Hùng Vương, Phan Đình Phùng,…
Mưa lớn khiến một số khu vực bị chia cắt giao thông, hiện cầu tràn Thạch Nham ngập khoảng 0,5m, xi phông Bình Minh - Bình Chương bắt đầu ngập, các lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông.
Phía xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, nước đã tràn qua cầu Phú Giang. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân không lưu thông qua cầu, nghiêm cấm các hành vi trục vớt củi, đánh bắt cá trên sông.
Tại xã Sơn Hạ, lượng mưa lớn cộng với nước ở thượng nguồn đổ về khiến mực nước ở các sông Trà Khúc và các suối dâng lên rất cao.
Đến 16 giờ, ngày 26-10, toàn xã Sơn Hạ có rất nhiều tuyến đường bị ngập sâu trên 0,5m và chia cắt cục bộ gồm Cầu Bà Lâu (thôn Cận Sơn); cầu Chàm Rao (thôn Chàm Rao); cầu Sông Toong (đường Hà Bắc - Xà Nay); cầu Hoăn Vậy (thôn Gò Chu); cầu Xã Trạch - Gò Gạo (thôn Gò Gạo); suối Gò Cầu (thôn Hà Thành); Gò Chè (thôn Trường Ka).
UBND xã Sơn Hạ đã chỉ đạo các đơn vị, các ngành cử lực lượng phối hợp với các thôn tiến hành trực và lập chốt chặn không cho người dân qua lại những khu vực này.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, khả năng, từ ngày 26 đến 28-10, trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với đỉnh lũ ở các sông Trà Bồng, Trà Câu, Sông Vệ và Sông Pô Kô dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, thượng nguồn sông Đăk Bla và sông Trà Khúc dao động ở mức xấp xỉ báo động 2 đến trên báo động 2. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ trong đêm 26-10 đến 27-10.