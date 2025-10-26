Mưa lớn, nhiều nơi sạt lở, một học sinh trôi vào cống tử vong

Tối 26-10, lãnh đạo UBND xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam sinh tử vong do trôi vào cống nước.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực thuộc xã Trà Tập bị sạt lở

Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, em H.M.Đ. (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Chu Văn An; trú nóc Tu Gia 2) đang chơi ở mương thoát nước trước nhà thì không may bị cuốn tuột vào đường cống, dẫn tới ngạt nước và không qua khỏi.

Ngay khi nắm thông tin, UBND xã, đại diện Trường Tiểu học Chu Văn An đã đến động viên, chia buồn với gia đình.

Lãnh đạo UBND xã Trà Tập cũng thông tin thêm, hiện nay, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến lượng lớn đất, cát và nước từ trên đoạn đường ATK đang thi công chảy về khu dân cư Cheng Tong, làng Ngok Nâm, nguy cơ ngập trong các tuyến đường nội bộ, tràn vào nhà dân. Tuyến ĐH3 từ trụ sở Công an xã dẫn vào các thôn 1, 2, 3, 4 bị sạt lở nhiều điểm.

Ngoài ra, tại thôn 1, có 15 hộ bị sạt mái taluy hiên, nguy cơ hư hỏng nhà đang thực hiện sắp xếp dân cư. Chính quyền địa phương đã yêu cầu di dời các hộ có người ở đến nơi an toàn.

UBND xã Trà Tập cũng đề nghị người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến thời tiết, tuân thủ hướng dẫn, cảnh báo của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

PHẠM NGA - NGUYỄN CƯỜNG