Nỗ lực ứng phó triều cường dâng cao

Tại TPHCM, những ngày qua triều cường dâng cao khiến nhiều khu phố, tuyến đường, nhà dân bị ngập sâu. Không chỉ khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, triều cường cao còn gây thiệt hại về hoa màu, nhà cửa, xe cộ…

Video: Lực lượng dân quân tự vệ phường Bình Quới, TPHCM gia cố đê bao bờ sông Sài Gòn. Ảnh: MINH HẢI

Sáng 26-10, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại phường Bình Quới, sau 2 ngày chống chọi với triều cường, người dân vẫn đang dọn dẹp nhà cửa, hong phơi quần áo, lau rửa bàn ghế…

Anh Nguyễn Văn A, ở đường Bình Quới, phường Bình Quới, chia sẻ, 2 ngày qua, nhà anh và cả khu vực bị ngập sâu, cuộc sống đảo lộn. Lo lắng triều cường còn gây ngập nên anh đã chủ động nâng cao nền nhà.

Trong khi đó, lực lượng dân quân tự vệ phường Bình Quới cũng đang nỗ lực gia cố đê bao bờ sông Sài Gòn để ngăn triều cường.

Người dân trên đường Bình Quới, phường Bình Quới dùng bao cát để ngăn triều cường (ảnh chụp sáng 26-10). Ảnh: MINH HẢI

Theo đại diện UBND phường Bình Quới, triều cường sông Sài Gòn gây ngập úng tại nhiều vùng trũng, thấp, đặc biệt là bán đảo Thanh Đa trong 2 ngày qua khiến giao thông ùn ứ, xe đang lưu thông thì "chết máy", nhiều hộ nước tràn vào nhà làm đồ đạc hư hỏng.

"Khi nhận được thông tin, UBND phường đã huy động lực lượng khẩn trương kiểm tra các vị trí xung yếu, thực hiện ngay việc đắp bao cát gia cố đê kè để chống tràn và huy động bơm để bơm chống ngập các vị trí không thoát nước kịp", đại diện UBND phường Bình Quới cho biết.

Người dân trên đường Bình Quới, phường Bình Quới, TPHCM phải sửa nhà để thích ứng triều cường. Ảnh: MINH HẢI

Cũng trong sáng cùng ngày, nước đã rút tại nhiều nơi nhưng còn một số tuyến đường, khu vực bị ngập, như đường Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân 25, phường Thới An...

Chị Nguyễn Thị Tuyết, ngụ đường Tô Ngọc Vân, phường Thới An cho biết, từ chiều tối 25-10, đi làm về đến nhà, chị thấy triều cường lên cao, nước tràn vào nhà hơn 0,5 m.

“Nước lên nhanh và không có người ở nhà nên nhiều đồ đạc bị ngập, một số thiết bị điện tử hư hỏng. Không riêng nhà tôi, hầu như toàn bộ các hộ dân trong khu vực rơi vào tình cảnh tương tự”, chị Tuyết chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Bảo Quốc, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An, cho hay, từ tối 25-10, phường đã cử lực lượng công an, dân quân và an ninh cơ sở đến hỗ trợ người dân di dời đồ đạc lên cao để tránh thiệt hại tài sản.

Lực lượng dân quân tự vệ phường Bình Quới, TPHCM gia cố đê bao bờ sông Sài Gòn. Ảnh: MINH HẢI

Ghi nhận tại đường D2, khu phố 3, phường An Phú cũng cho thấy, đến sáng 26-10, tuy nước triều rút hết, dọn dẹp nhà cửa nhưng người dân vẫn canh cánh mưa to là bị ngập trở lại.

Một con hẻm trên tuyến đường Quốc lộ 1A, phường Thới An, TPHCM nước đang dâng cao (Ảnh chụp trưa ngày 26-10). Ảnh: THANH HIỀN

Đối với “điểm ngập” đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, tháng 9-2025, Sở Xây dựng TPHCM có quyết định phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo chống ngập đường Trần Xuân Soạn (từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu Rạch Ông). Mục tiêu của dự án là đảm bảo tiêu thoát nước, cải thiện vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực. Tổng mức đầu tư của dự án là 177.392.000.000 đồng.

MINH HẢI - THANH HIỀN - PHƯƠNG AN