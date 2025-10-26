Thanh niên TPHCM tiếp bước hành trình sáng tạo và cống hiến

Tối 26-10, Thành Đoàn TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2025) và 43 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân TPHCM (15-10-1982 - 15-10-2025).

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM, phát biểu ôn truyền thống

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh, với niềm tự hào và lòng tri ân sâu sắc, thế hệ trẻ thành phố hôm nay nguyện tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết của lớp cha anh.

Cùng với đó là không ngừng học tập, sáng tạo, dấn thân, khẳng định vai trò tiên phong trong mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng 33 Thủ lĩnh Thanh niên công nhân TPHCM tiêu biểu năm 2025

Tại chương trình, có 33 Thủ lĩnh Thanh niên công nhân TPHCM tiêu biểu năm 2025 được tuyên dương.

Qua 8 lần tổ chức, từ năm 2014 đến nay, có 286 Thủ lĩnh Thanh niên công nhân được vinh danh. Đây là những điển hình thanh niên công nhân có nhiều nỗ lực, tích cực trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rèn luyện tay nghề và nhiệt tình tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên, các hoạt động tình nguyện.

Các vận động viên đạt thành tích cao trong Giải c hạy bộ trực tuyến

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc nhất ở 4 cự ly: 25km, 50km, 75km và 100km của Giải chạy bộ trực tuyến chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Giải chạy được phát động từ ngày 15-9, thu hút sự hưởng ứng của vận động viên đến từ 31 tỉnh, thành; ghi nhận tổng quãng đường hơn 26.496km, lan tỏa tinh thần thể thao, ý chí rèn luyện và năng lượng tích cực của thanh niên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn và đồng chí Ngô Minh Hải trao giải cho quán quân, á quân Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội"

Ngoài ra, ban tổ chức cũng tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi quản trò “Tôi và đồng đội” lần thứ 8 - năm 2025.

Quán quân thuộc về chị Trương Thị Hồng Xuân, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Dương Công Khi, Đoàn xã Xuân Thới Sơn.

Thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tại chương trình

Dịp này, ban tổ chức trao tặng quà đến 20 cán bộ hội, hội viên; 20 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên khuyết tật vượt khó vươn lên (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm).

