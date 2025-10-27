Lũ gây chia cắt, cô lập hơn 2.000 hộ dân ở Đà Nẵng

Lũ trên các sông thuộc khu vực Vu Gia và Thu Bồn hiện đang lên nhanh, mực nước vào 5 giờ sáng hôm nay có nơi trên báo động (BĐ) 3 gần 1,5m gây chia cắt, cô lập 2.120 hộ dân.

Sáng 27-10, Đài khí tượng thủy văn Trung bộ phát tin lũ trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh.

Theo đó, mực nước lúc 8 giờ cùng ngày trên các sông như sau: Sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 16,25m, trên BĐ2 0,75m; tại Ái Nghĩa ở mức 9,08m, trên BĐ3 0,08m.

Nước lũ đang lên nhanh tại khu vực chợ Ái Nghĩa, xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng)

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 16,42m, trên BĐ3 1,42m; tại Giao Thủy ở mức 8,54m, dưới BĐ3 0,46m; tại Câu Lâu ở mức 3,71m, dưới BĐ3 0,29mm; tại Hội An 1,84m, dưới BĐ3 0,16m; Sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 1,1m, trên BĐ1 0,1m.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ dự báo, trong vòng 6-12 giờ đến, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn lên ở mức BĐ3, sông Hàn ở mức trên BĐ2, sông Tam Kỳ ở xấp xỉ mức BĐ1.

Nước lũ bắt đầu dâng lên tại tuyến ĐT610 đoạn qua xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng)

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức trên BĐ3, sông Hàn ở mức trên BĐ2, sau đó dao động ở mức cao, giảm dần ở mức dưới BĐ1 đến BĐ2.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc khu vực vùng núi TP Đà Nẵng. Đặc biệt, các xã ngập lụt nặng, gồm: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thạnh Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc…

Lực lượng xã Thượng Đức hỗ trợ người dân đưa tài sản đến nơi an toàn

Còn theo báo cáo nhanh của UBND xã Thượng Đức, từ chiều tối 26-10 đến sáng nay, mực nước sông dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã. Tính đến 7 giờ sáng nay, trên địa bàn có 9 khu vực bị chia cắt như: Đại Mỹ, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An, Tịnh Đông Tây… Trong đó, tổ 6 thuộc thôn Tân An có một số nhà ngập sâu trên 1m. Tổng số hộ bị chia cắt gồm 2.120 hộ với 4.300 nhân khẩu.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt sơ tán trong đêm

Từ trong đêm, lực lượng Công an, Quân sự xã đã tổ chức hỗ trợ sơ tán người dân, nâng cao và di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn. Tại khu vực vùng trũng thấp ở tổ 6, thôn Tân An, địa phương đã hỗ trợ di dời tài sản và xen ghép 113 hộ, với 447 khẩu.

NGUYỄN CƯỜNG