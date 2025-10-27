Xã hội

Tàu KN-219 kịp thời cứu sống ngư dân bị nạn trên biển

Sáng 27-10, Chi đội Kiểm ngư số 2 cho biết, đơn vị vừa cứu nạn thành công một ngư dân bị tai nạn lao động khi đang khai thác hải sản trên vùng biển phía Nam.

Cụ thể, khoảng 4 giờ sáng 27-10, Tàu KN-219 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2 thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) tại khu vực biển giáp ranh giữa Việt Nam - Indonesia. Lúc này, Tàu KN-219 nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tàu cá BT-92979-TS về việc có một ngư dân bị tai nạn khi đang khai thác hải sản.

Tổ quân y Tàu Kiểm ngư KN 219 kịp thời cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển.jpg
Tổ quân y Tàu Kiểm ngư KN-219 kịp thời cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Ngay sau khi nhận được thông tin, tàu KN-219 nhanh chóng cơ động tiếp cận hiện trường.

Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, tàu KN-219 tiếp cận được tàu cá BT-92979-TS và đưa tổ quân y sang tàu tiến hành sơ cứu cho nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là ngư dân Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1985, quê tỉnh Vĩnh Long). Qua thăm khám ban đầu, nạn nhân trong tình trạng choáng, có vết thương hở sâu khoảng 1,5 cm, dài 4-5 cm ở vùng thái dương phải, chảy nhiều máu. Nguyên nhân được xác định là do va đập trong quá trình khai thác hải sản.

Tổ quân y tàu KN-219 đã nhanh chóng sát trùng, cầm máu, băng bó và cấp thuốc kháng sinh cho nạn nhân.

Đến 5 giờ cùng ngày, sức khỏe nạn nhân ổn định. Tổ y tế hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá tiếp tục đưa ngư dân về bờ để theo dõi, điều trị, phòng tránh biến chứng, nhiễm trùng.

MẠNH THẮNG - ĐỨC ĐỊNH

