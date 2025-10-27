Cứu người đàn ông 86 tuổi bị sóng cuốn ở biển Nha Trang

Sáng 27-10, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết lực lượng cứu hộ vừa cứu sống một người đàn ông (86 tuổi) bị đuối nước khi tắm biển.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, nạn nhân bị sóng lớn cuốn ra xa tại bãi biển công viên phường Nha Trang, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ đã ứng cứu và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang liên hệ với người thân của nạn nhân.

Cảnh báo người dân, du khách không tắm biển Nha Trang trong thời tiết nguy hiểm. Ảnh: HIẾU GIANG

Những ngày qua, vùng biển Nha Trang xuất hiện sóng cao 1-2m, đánh mạnh vào bờ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách. Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã đề nghị UBND các phường ven biển và các doanh nghiệp du lịch tăng cường cảnh báo, nhắc nhở du khách không tắm biển khi thời tiết xấu.

Đội cứu nạn - cứu hộ của Ban Quản lý vịnh cũng đã cắm biển cảnh báo dọc công viên bờ biển các phường Nha Trang và Bắc Nha Trang bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài bất chấp cảnh báo, lội ra vùng nước sâu để tắm.

Dù sóng lớn, một số du khách bất chấp cảnh báo, lội ra vùng nước sâu để tắm. Ảnh: HIẾU GIANG

Trước đó, trong các ngày 16, 18 và 22-10, lực lượng cứu hộ của Ban Quản lý vịnh và Đội CSGT Đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) đã kịp thời cứu 3 du khách nước ngoài bị sóng cuốn khi tắm biển Nha Trang.

HIẾU GIANG