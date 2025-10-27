Mưa lớn kéo dài, cao tốc La Sơn – Túy Loan xuất hiện vết nứt

Sáng 27-10, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc quản lý dự án mở rộng tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên - Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang khoanh vùng, theo dõi một vết nứt xuất hiện tại khu vực Km50 của tuyến cao tốc.

Nước cuồn cuộn chảy xuống cao tốc La Sơn - Túy Loan gây tắc nghẽn giao thông

Theo ông Trần Đức Hiệp, đây không phải là vết nứt kết cấu nghiêm trọng, mà là một vệt nhỏ trên taluy xuất hiện sau nhiều ngày mưa lớn liên tục.

Vết nứt xuất hiện trên tuyến La Sơn - Túy Loan đoạn KM50 của tuyến

Khu vực này chịu ảnh hưởng nặng của đợt mưa bão kéo dài nhiều ngày

“Mưa kéo dài cả tuần nay. Lượng mưa lớn khiến đất ngậm nước, có hiện tượng sạt nhẹ ở một số vị trí, nên chúng tôi chủ động giăng dây và đặt biển cảnh báo an toàn”, ông Trần Đức Hiệp cho biết.

Lực lượng đến hiện trường để rà soát, khoanh vùng khu vực có dấu hiệu sạt trượt

Cao tốc La Sơn – Túy Loan đi qua địa bàn Huế và Đà Nẵng

Hiện lực lượng sở ngành địa phương cùng Ban Quản lý dự án đã cử lực lượng trực tiếp theo dõi hiện trường, khoanh vùng khu vực có dấu hiệu sạt trượt để đánh giá mức độ ảnh hưởng và có biện pháp xử lý kịp thời.

Cũng trong sáng 27-10, tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan tạm thời bị tắc nghẽn cục bộ do mưa lớn, nước chảy tràn qua mặt đường.

Nước cuồn cuộn chảy xuống đường cao tốc La Sơn - Túy Loan gây tắc nghẽn giao thông

Khơi thông điểm sạt lở trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan để đưa phương tiện gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm

* Khoảng 4 giờ 30 phút sáng 27-10, tại Km12 đường cao tốc La Sơn - Túy Loan xảy ra vụ sạt lở đất đá, khiến một ô tô bị trôi khoảng 20m.

Thời điểm trên, anh Phùng Xuân H (sinh năm 1983, trú TP Hà Nội) điều khiển ôtô biển kiểm soát 30H-261.xx, chở theo 3 người, lưu thông theo hướng Đà Nẵng - Huế.

Khi đến khu vực trên, đất đá từ taluy dương đường cao tốc La Sơn - Túy Loan bất ngờ sạt xuống, đẩy xe về phía trước. Vụ việc khiến xe ôtô hư hỏng nhẹ, không có thiệt hại về người.

Tổ công tác CSGT đang phối hợp với Công ty Đường bộ và Công ty 484 để giải phóng đất đá, khơi thông tuyến đường và di chuyển phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm.

* Sáng 27-10, đại diện UBND xã Lộc An, TP Huế cho biết, lực lượng y tế cùng lực lượng xung kích và người dân địa phương phối hợp hỗ trợ 1 sản phụ sinh con kịp thời tại nhà trong điều kiện mưa to, lũ lớn.

Vượt lũ đến hỗ trợ sản phụ phụ T.T.N.A kịp thời

Khoảng 5 giờ ngày 27-10, sản phụ T.T.N.A chuyển dạ trong khi mưa lớn, nước lũ lên nhanh, chảy xiết.

Nhận thông tin, đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh Trạm Y tế xã Lộc An khẩn cấp hướng dẫn lực lượng y tế thôn và người dân hỗ trợ sản phụ kịp thời.

Lãnh đạo địa phương, các lực lượng chức năng và đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh của Trạm Y tế xã Lộc An nhanh chóng bơi ghe, vượt lũ đến nhà sản phụ để hỗ trợ sau sinh. Đồng thời, chính quyền địa phương phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 - Phú Lộc đưa ca nô vào nhà chị A. và phối hợp với lực lượng chờ sẵn để đưa sản phụ đến Trung tâm Y tế Phú Lộc chăm sóc.

