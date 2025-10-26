Triều cường tại Vĩnh Long xuống chậm, nguy cơ ngập cục bộ vẫn còn

Ngày 26-10, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long Đặng Hoàng Lam cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều tại các sông và kênh rạch trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuống chậm, song vẫn ở mức cao hơn báo động 1 (BĐI) từ 2cm đến cao hơn báo động 3 (BĐIII) khoảng 26cm.

Theo ông Đặng Hoàng Lam, mặc dù triều cường đã có dấu hiệu giảm, nhưng nhiều khu vực trũng thấp vẫn còn khả năng ngập cục bộ, đặc biệt là những vùng ven sông, khu vực đê bao yếu và vùng ngoài đê.

"Mực nước vẫn có thể gây ngập từ 1 – 45cm tại nhiều vùng trũng thấp, nhất là khu vực ven sông Tiền, sông Cổ Chiên, sông Hàm Luông, sông Mang Thít và sông Hậu", ông Đặng Hoàng Lam cho hay.

Mực nước đỉnh triều hàng ngày trên các sông và kênh rạch sẽ tiếp tục giảm dần

Ghi nhận đến 7 giờ sáng cùng ngày, mực nước cao nhất ghi nhận tại trạm Mỹ Thuận đạt 2,06m, thấp hơn 20cm so với đỉnh triều lịch sử, nhưng vẫn cao hơn mức BĐIII 26cm. Tại trạm Chợ Lách, mực nước đạt 1,97m, cao hơn BĐIII 7cm, trong khi trạm Mỹ Hóa đạt 1,68m, cao hơn BĐII 3cm.

Theo dự báo, từ ngày 26 đến 30-10, mực nước đỉnh triều hàng ngày trên các sông và kênh rạch sẽ tiếp tục giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai của đợt triều này được xác định ở mức 1–2, tức có khả năng ảnh hưởng cục bộ tại các khu vực ngoài đê bao hoặc đê yếu.

"Người dân và chính quyền địa phương cần theo dõi chặt chẽ mực nước, gia cố đê bao, kê cao tài sản, đồng thời chủ động các biện pháp phòng tránh ngập úng và sạt lở", ông Đặng Hoàng Lam khuyến cáo.

