UBND TPHCM kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Côn Đảo

UBND TPHCM vừa tổ chức đoàn khảo sát, kiểm tra thực địa công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Côn Đảo và đặc khu Côn Đảo, nhằm rà soát các nội dung liên quan đến quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh kiểm tra thực địa lô rừng tại Tiểu khu 58 Vườn quốc gia Côn Đảo

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh dẫn đầu, cùng lãnh đạo các sở, ngành. Tại đặc khu Côn Đảo, đoàn đã kiểm tra nhiều vị trí, công trình, dự án như: Mũi Chim Chim, hồ chứa nước Đất Dốc, tuyến đường D5, bãi Nhát – Bến Đầm, khu quy hoạch tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm; rà soát khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng rừng tại tiểu khu 58 để triển khai Dự án nhà máy xử lý rác Côn Đảo và một số dự án thuê môi trường rừng tại khu vực Ông Câu, Ông Đụng.

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, trong quá trình phối hợp triển khai quy hoạch trước đây, đơn vị đã phát hiện một số điểm chưa thống nhất giữa bản đồ quy hoạch sử dụng đất qua các giai đoạn với các quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã kiến nghị điều chỉnh quy hoạch, nhất là tại phân khu Bến Đầm, nhằm lựa chọn vị trí phù hợp cho dự án nhà máy xử lý rác, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu quản lý rừng bền vững.

Lãnh đạo TPHCM, Sở NN-MT, Chi Cục Kiểm lâm khảo sát và chụp hình lưu niệm tại khu vực cây sao đen (cây di sản hơn 300 năm tuổi) tại Tiểu khu 58 Vườn quốc gia Côn Đảo

Nhấn mạnh quan điểm phát triển, đồng chí Bùi Minh Thạnh khẳng định: “Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng mọi giá”, đồng thời yêu cầu các đơn vị phải bảo tồn, tôn tạo và gìn giữ tài nguyên rừng, tài nguyên biển và đa dạng sinh học, hướng đến mục tiêu phát triển xanh, sạch, bền vững cho Côn Đảo.

Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên hiện trạng đất có rừng tự nhiên dọc tuyến đường D5, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã báo cáo UBND TPHCM. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, thanh tra để làm rõ, nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng.

Tại sự kiện công bố Vườn quốc gia Côn Đảo gia nhập Danh lục xanh (Green List) của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), đồng chí Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh: “Sự kiện là điểm khởi đầu của một giai đoạn mới – giai đoạn Côn Đảo bước ra thế giới với vị thế và trách nhiệm mới”. Trong tầm nhìn đến năm 2050, Côn Đảo được định hướng trở thành hình mẫu quốc tế về bảo tồn gắn với phát triển bền vững, với mục tiêu nâng độ che phủ rừng từ khoảng 80% lên 92%. Thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý rừng, biển và du lịch; thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án du lịch sinh thái chất lượng cao, kinh tế xanh, hướng tới xây dựng Côn Đảo trở thành đảo “xanh – thông minh – hiện đại – nghĩa tình”.

SA HUỲNH