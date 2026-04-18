Ứng dụng công nghệ cao để giải quyết bài toán về chất lượng nông sản

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo UBND TPHCM, lãnh đạo UBND và các sở ngành một số tỉnh, thành và địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học; các doanh nghiệp, và khoảng 300 đại biểu, khách mời.

Khách mời tham gia phiên thảo luận

Nền kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch vô cùng mạnh mẽ hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, kéo theo những đòi hỏi ngày càng khắt khe từ thị trường tiêu thụ đối với chất lượng và nguồn gốc minh bạch của nông sản. Trong dòng chảy đó, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu mang tính sống còn là phải làm mới lại toàn bộ phương thức canh tác truyền thống. Mô hình sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và kinh nghiệm cảm tính đang bộc lộ nhiều điểm yếu, khiến năng suất thiếu ổn định và sức cạnh tranh sụt giảm.

Quá trình chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, kết hợp việc quản trị ứng dụng công nghệ cao đang trở thành chìa khóa để giải quyết triệt để bài toán về chất lượng sản phẩm và khả năng thâm nhập các thị trường quốc tế khắt khe.

Hệ thống các giải pháp công nghệ cao được giới thiệu thông qua mô hình nông nghiệp thông minh hướng đến sự phát triển xanh và tuần hoàn. Bằng việc đưa hệ thống dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào quy trình ra quyết định, người quản lý trang trại có thể tính toán chính xác tài nguyên tiêu thụ. Sự can thiệp của máy móc trí tuệ giúp tiết giảm tối đa việc lãng phí tài nguyên, cắt giảm chi phí sản xuất đầu vào và bảo vệ hệ sinh thái môi trường.

Các khách mời tham gia hội thảo

Đối mặt với những thách thức dị thường của tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, hội thảo dành một thời lượng đặc biệt quan trọng để làm rõ vai trò của công nghệ bản đồ số GIS và dữ liệu không gian. Từ việc số hóa bản đồ vùng trồng, các nhà quản lý có thể đưa ra phương án quy hoạch lại các phân khu sản xuất, hỗ trợ xây dựng nền nông nghiệp thông minh thích ứng linh hoạt với thời tiết cực đoan.

Phiên thảo luận làm rõ cách thức số hóa toàn diện chuỗi giá trị từ nông trại đến bàn ăn, minh bạch hóa quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm và áp dụng các công cụ quản trị tiên tiến để bảo vệ nhà nông trước biến động khôn lường của thị trường toàn cầu.

